“A mí que no me pidan perdón, solo queremos justicia”

“La tarde del último domingo fuimos al Mall del Sur y almorzamos. Mi hijo me dijo: mamá, te tenemos una sorpresa por tu cumpleaños (miércoles). Yo le respondí: ‘No te preocupes, mi amor'". Jamás imaginó que 48 horas después recibiría la peor noticia de su vida.

Raquel Huamanchumo evoca así a su adorado José Manuel, el escolar de 16 años que murió alcanzado por un proyectil que disparó uno de sus compañeros de aula del colegio Trilce de Villa El Salvador.

Ayer, luego de la audiencia en la que el Poder Judicial dictó dos meses de internamiento preventivo para el adolescente que ocasionó la muerte involuntaria, Fidel Vasconsuelo Zorrilla, padre del menor infractor y dueño del arma, llamó a la madre de la víctima y le hizo saber su deseo de encontrarse con su familia para pedirles perdón.

“A mí no me pidan perdón, no queremos verlo, primero que su hijo y él cumplan su condena íntegra y que demuestren que su arrepentimiento es sincero. No tenemos la obligación de perdonar a los asesinos de mi hijo, solo queremos justicia”, dijo, afligida, Raquel.

Aseguró que el menor manipuló el arma durante las clases de Historia y de Economía.

Tenía muchos sueños

Y mientras los restos mortales de José Manuel recibían el último adiós en el cementerio Parque del Recuerdo de Lurín, el alumno que le provocó la muerte era internado en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como 'Maranguita', a donde fue conducido bajo medidas de seguridad.

José fue despedido en medio de palabras de dolor expresadas por sus familiares y amigos. "Hasta pronto, hijo...nos vemos en la eternidad", exclamó su padre, Isaías Sulca, quien recordó que el escolar soñaba con ser chef y futbolista. "Tenía sueños y proyectos", dijo un amigo cuando era sepultado en medio de desgarradoras escenas.

Durmió en 'Maranguita'

Al otro lado de la ciudad, mientras los familiares de José Manuel lloraban su eterna partida, el menor de 15 años que llevó el arma al colegio Trilce era internado en 'Maranguita'. La decisión del Poder Judicial fue apelada por su defensa.

"Este niño no para de llorar y lejos de darle atención psicológica, lo mandan a un internamiento", dijo Walter Ayala, abogado del menor. "Estará en una zona común, cumplirá dos meses de internamiento preventivo y luego saldrá la sentencia, que podría ser de uno a cuatro años, esperamos que sea algo menor", agregó.

Ayala afirma que el menor, "si bien es cierto ha sido negligente al llevar un arma al colegio, también ha sido víctima de la exposición del arma, del colegio que no ha revisado la mochila y del Ministerio de Educación que debe supervisar", comentó.

El abogado del menor infractor dijo que el padre de su defendido, quien era el propietario del arma, no estuvo en la audiencia. Quien sí estuvo, según dijo, fue la madre.❖