Puno: juliaqueños protestan por niño violado desde los cuatro años por su padre [VIDEOS]

Puno. Las lágrimas de la tía y la abuela de un menor de 13 años son incontenibles. La rabia e incomprensión se ha apoderado de ellas. No les cabe en la cabeza cómo es que el padre de su sobrino y nieto pudo arruinarle la vida desde que tenía apenas cuatro años.

Luego de tres meses de que el ahora adolescente huyó de su casa por un nuevo ataque de su padre Ángel Enrique Carrasco Salcedo (40), y que se refugió donde su tía Esmeralda Mamani Chacó (36), es que recién le confesó la verdadera razón por la que no quería volver a su vivienda ubicada en la urbanización Amauta en Juliaca.

El 17 de octubre del 2018 el menor salió despavorido a la vivienda, aquella escena que inició desde que tenía cuatro años estaba por repetirse, pero ya no podía aguantar más. Desde esa fecha permaneció donde su tía, le contó que sufría de maltratados físicos y psicológicos, pero fue recién el pasado 25 de enero del 2019 que le confesó que su padre lo violaba. Sus padres Ángel y Mary Isabel Mamani Chacón (32), querían llevárselo nuevamente junto a ellos, pero el menor no quería y por eso se sinceró con su tía.

Según información de la Policía, la madre conocía de los abusos de su esposo contra el menor y lejos de hacer algo por proteger a su hijo, defendía y encubría los depravados actos de Carrasco. Otros familiares contaron que usó sus influencias en el Ministerio Público, como abogada, para que su pareja salga libre de toda acusación.

Los resultados de Medicina Legal revelaron signos de actos contra natura en el menor y, en la cámara Gesell, reveló que la primera vez ocurrió en Lima, cuando tenía cuatro años. El padre lo bañaba, debido a que la madre los abandonaba varios días tras pelearse con su pareja. Con esta declaración, otorgaron las medidas de protección para la víctima.

AMENAZAS

El menor contó que era amenazado constantemente y que incluso su padre le decía que haría lo mismo con su hermanita, de ocho años.

“Él me decía quítate la ropa y me llevaba al cuarto. Ahí se quitaba la ropa y me empujaba a la cama. Me dolía… mi mamá está de parte de él”, contó entre otras atrocidades el menor, según un documento que obtuvo el diario Sin Fronteras.

DETENCIÓN

Carrasco fue intervenido la noche del último viernes en la puerta de la discoteca Zeus, ubicada en la intersección del jirón Unión con el jirón Bolívar, donde laboraba. La tía Esmeralda Mamani alertó a los efectivos que Ángel Carrasco se encontraba en dicho lugar y que tenía orden de captura por el delito contra la libertad sexual.

Al ser intervenido, su pareja Mary trató de impedir la detención y señaló que era inocente. Policía y Ministerio Público realizan las investigaciones.

PIDEN JUSTICIA

Desde tempranas horas de este lunes, un numeroso grupo de pobladores juliaqueños organizó una protesta pidiendo justicia para el menor ante la sede de la Corte. Con carteles en manos recordaron los casos más atroces de la ciudad y región y que hasta ahora no fueron atendidos. Hacen llamado al Poder Judicial.

“Estamos consternados por este hecho que nos mueve como madres, seres humanos y sociedad. No podemos tolerar actos de esta naturaleza y contra niños”, manifestó indignada Diana Pasaca, impulsadora de la protesta.