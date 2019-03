Mujer embarazada fue arrastrada por mototaxi que conducía su expareja [VIDEO]

Un caso de violencia contra la mujer se registró en Ventanilla. Una mujer embarazada fue arrastrada por la mototaxi que conducía su expareja, Paul Calampa Inga (25), cuando ella trataba de impedir que el hombre se llevara al hijo de ambos, de tres años de edad.

“Él seguía con la moto en marcha. Y, en ese forcejeo, me da un 'codazo' y yo caigo en la pista y me propina un golpe. No le importó que estaba nuestro hijo de tres años ni que estoy embarazada de él”, contó la víctima a Canal N.

Cansada de los maltratos que sufría, ella se separó de Calampa desde hace algunos meses y se fue de la casa que compartían. Sin embargo, el sujeto la viene hostigando y amenazando a través de mensajes. Incluso, se para en la puerta de la vivienda de la denunciante y la espera.

“Me mandaba mensajes y me decía que me cuide, que cuide a mi hijo, que donde vea me va a matar”, recordó la joven.

La mujer, con más de cinco meses de embarazo, pidió medidas de protección a las autoridades correspondientes el pasado 22 de febrero, pero hasta ahora no las recibe.

Calampa fue detenido por la Policía Nacional del Perú luego de que la agrediera e intentara llevarse a su hijo, pero podría quedar libre porque el médico legista calificó las lesiones de la agraviada como leves.