Arequipa: Instituto de Ingenieros pide se dé viabilidad para Tía María

El gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, Guillermo Shino, señaló que no sería una buena señal a nivel internacional que el proyecto minero Tía María no tenga viabilidad por parte del gobierno central. En agosto de este año vencerá el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Tía María. En caso no obtenga el permiso de construcción, deberá realizar otro.

Shino espera que un vencimiento de plazo no sea motivo para que Southern desista de la inversión de 1 400 millones de dólares. Indicó que lo conveniente sería que la inversión empiece lo más antes posible.

Añadió que sería la primera vez que el EIA de un proyecto minero caduque debido a que el Estado no dio la licencia de construcción.