Tenderos intentaron robar 40 productos de un supermercado [VIDEO]

Las cámaras de seguridad registraron el preciso instante en el que tres ciudadanos de nacionalidad venezolana intentaron robar cuarenta productos de una conocida tienda de supermercados de Lima, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Una vez sorprendidos, intentaron negarlo sin saber que las cámaras captaron cada uno de sus pasos. En ellas, se observa cómo los sujetos cogen los productos y fingen ponerlos en una cesta de compras, cuando en realidad los escondían entre sus bolsos y pertenencias. Una de las mujeres se retira, pero segundos después vuelve a llevarse más.

Los agentes de seguridad del establecimiento decidieron capturarlos cuando estos intentaban salir del local. Si bien uno de ellos negó el hecho, no obstante, su cómplice confesó que esta era la segunda vez que robaban en el mismo lugar.

"Solo fui a comprar una botella de agua. No me estaba llevando nada, solo estaba agarrando mi cesta y ellos (agentes de seguridad) me dijeron que andaba con otros dos pero no me agarraron con nada en mi bolso", intentó justificar una de las detenidas.

El caso es llevado por la comisaría de Canto Rey, en San Juan de Lurigancho.