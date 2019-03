Cusco: huaico destruye cultivos de familia en el distrito Santa Teresa [VIDEO]

Las fuertes lluvias en las partes altas de Cusco continúan ocasionando destrozos. El último sábado una familia del sector de Sawintuchayoc en el distrito de Santa Teresa, perdió todos sus cultivos tras la caída de un huaico.

El deslizamiento se produjo al promediar las 20:30 horas. La oscuridad de la noche impidió que la familia pueda hacer algo por salvar sus cultivos de cacao.

"Tenía 2 mil 500 plantas de cacao en plena producción y plantas de pinos, paltas, naranjas, todo lo he perdido", cuenta la propietaria del terreno. El huaico no solo afectó sus terrenos sino también el camino peatonal que dirigía a su vivienda. "Pido ayuda a las autoridades para que también repongan el camino, no hay como entrar a mi vivienda", añadió la señora damnificada.

Como parte de la ayuda, el Centro de Operaciones de Emergencia (COER) del Cusco trasladó a la familia afectada a un albergue del distrito de Santa Teresa, provincia de La Convención. El Coer se comprometió a ayudar con víveres.