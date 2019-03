Administradora denuncia a jefe policial de Piura por agresión

Tatiana García Molero (27), una administradora de empresas, denunció que su novio, el capitán PNP Elvis Frank Oyarce Encalada, actual jefe de la Unidad de Servicios Especiales de la Región Policial Piura, la maltrató física y psicológicamente luego de que ella le descubriera una supuesta infidelidad. Ahora teme por su vida y pide garantías.

Los actos de violencia ocurrieron luego de que la joven encontró unos mensajes de texto en el celular del oficial.

"Le pedí explicaciones pero me golpeó con un cintillo de pulsera en el hombro izquierdo, después a cabezazos me empujó, me pateó en la pierna derecha y con un trapo también me golpeó en la espalda", dijo la agraviada a La República.

Explicó que, por instinto de protección, ella trató de cubrirse el rostro con los brazos y al estirar uno de los miembros rozó la boca del policía.

Antes de retirarse de la habitación que compartía con el jefe policial, Tatiana fue agredida psicológicamente con frases denigrantes.

"Ella me tiró un puñete y me reventó el labio. Luego me retiré a mi unidad", dijo el oficial. En tanto, el comando de la PNP inició una profunda investigación y separó del cargo al mayor.

La Policía asegura una investigación objetiva, transparente e imparcial, reafirmando su compromiso de no escatimar esfuerzos para erradicar actos negativos, aseguró la PNP a través de un comunicado. ❖