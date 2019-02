Mininter incluyó a Christopher Franz Bettocchi en Programa de Recompensas

El Ministerio del Interior decidió incluir en el Programa de Recompensas a Christopher Franz Bettocchi por ser el presunto responsable de la desaparición de su esposa, la canadiense Kimberlee Susanne Kasatkin, suceso ocurrido en noviembre del 2016.

Las autoridades del sector Interior ofrecen 20 mil soles por la información que ayude con la captura de Franz Bettocchi quien es acusado por el delito de feminicidio.

Como se recuerda, el sujeto acusado de haber agredido y posteriormente asesinado a su pareja fue liberado el pasado 5 de junio del 2018 tras haber presentado un hábeas corpus ante el Segundo Juzgado Penal de La Molina y Cieneguilla.

Sin embargo, esta medida sería revocada tres meses después. En setiembre, la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel decidió ordenar la ubicación y captura de Christopher Franz Bettocchi al ser acusado por el Ministerio Público del delito de feminicidio.

Claves de la desaparición

Franz Bettocchi es el principal sospechoso de la desaparición de su esposa debido a que, pese a interponer una denuncia en la comisaría de Miraflores por abandono de hogar, fue visto por la Policía Nacional mediante cámaras de seguridad saliendo de su vivienda arrastrando un enorme bulto que a duras penas llevó a la maletera de su camioneta.

Se contradijo. Durante las pesquisas policiales, el sujeto señaló que aquel día no estuvo todo el día en su vivienda. Sin embargo, las cámaras demuestran lo contrario pues salió de su casa a las 09:00 a.m, pero regresó a las 11:54 a.m. con una maleta y bolsas negras. Presuntamente para luego deshacerse del cadáver.

Además, la Policía Nacional encontró restos de sangre en las columnas por donde fue arrastrado ese bulto. La identificación estaría clara, sería de Kimberlee Susanne Kasatkin.