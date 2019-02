“Volvería a quemar la foto de Elidio Espinoza en el botadero de El Milagro”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Sitrasegat), Charles Paredes Mendoza, señaló en forma tajante que no se arrepiente de haber quemado la foto del exalcalde Elidio Espinoza Quispe en el botadero de El Milagro, más aún: dijo que lo volvería a hacer.

“Yo lo he hecho como un ciudadano indignado tras cuatro años de lucha contra este señor (Espinoza Quispe) que ha destruido nuestra institución, el Segat, y ha dejado un desastre Trujillo. Y lo he hecho como un ciudadano indignado. He recibido críticas de algunas personas, pero si se revisan las redes sociales la mayoría son de apoyo; muy pocas son las críticas”, arguyó Paredes Mendoza.

El dirigente del Segat se mostró incómodo porque se le está sindicando como si él hubiera hurtado el retrato del exburgomaestre de la galería de autoridades de la ciudad.

“Yo me someto a cualquier investigación. A mí me tiene sin ningún cuidado, yo la verdad no tengo miedo y me someto a toda investigación. Y si tendría que hacerlo de nuevo (quemar el retrato, lo haría, porque lo que ha hecho este señor (Elidio Espinoza) no tiene precio. Por culpa de él la basura está en las calles, él llevó el proceso de tercerización del Segat sin contar con la certificación presupuestal y ahora vemos las consecuencias”, aseveró Charles Paredes.

Dijo que Espinoza tiene muchas cosas negativas por las cuales responder, como haber destruido el Segat para llevar a cabo la tan anhelada tercerización, además la cuestionada obra de la plaza de armas, el pagar tres millones de soles para construir una pista en terreno privado, compras sobrevaloradas, entre otras presuntas anomalías.

El dirigente gremial consideró que lo que hizo no fue un exceso porque él no hurtó el retrato que estaba en la comuna.

“Esa foto se encontró en la basura, ahí donde no vale nada y por lo tanto, si queremos lo rompemos, lo quemamos o lo entregamos a la comuna; pero es muy diferente a que uno lo saque del municipio. Que investiguen, hay cámaras de seguridad, que vean. Yo me someto a cualquier investigación”, acotó.