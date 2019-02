Obrera agredida en Arequipa: "Que le caiga todo el peso de la ley"

Arequipa. Elena Viza Choquecondo teme que alguien pueda atentar contra su vida y la de su familia. Esta mujer, que es padre y madre para sus hijos de 9, 13 y 15 años, fue atropellada y golpeada con un palo, también recibió insultos racistas por parte de la ingeniera Zuleyka Alatrista Andía el último sábado en el puente San Isidro (Sachaca). La agresión fue captada en videos por choferes que transitaban por la zona. Luego se convirtió en viral en las redes.

La madre trabaja como vigía de tránsito para el Gobierno Regional de Arequipa. Ella es la encargada de desviar los vehículos que intentan cruzar a la vía Ribereña, que está cerrada por obras.

Precisamente por impedir que la camioneta ingrese a esta vía, Alatrista aplastó uno de los pies de la obrera. Tras esto, Alatrista bajó de su carro y la golpeó en la espalda y el rostro con un palo, según denunció Viza y lo que es corroborado en videos difundidos por redes sociales.

Ayer, Viza acudió a la comisaría de Sachaca para ratificar la denuncia en contra de Alatrista. Según se vio en imágenes, la ingeniera le grita: "Salvaje, chola de m..., no sabes con quién te has metido. Tú qué eres, no eres nada", le gritaba, mientras sostenía un palo en la mano derecha. Incluso insultó a sus hijos: "Tú crees que por parir tres porquerías eres madre".

A su salida de la dependencia policial, Viza pidió asistencia psicológica para sus hijos que vieron la agresión en redes sociales. "Que le caiga todo el peso (de la ley), que se haga justicia por haber dicho a mis hijos que son porquería, por haberlos traumado", dijo.

Espera que las autoridades les brinden garantías personales, pues cree que pueden hacerles daño por denunciar a Alatrista. Un grupo de trabajadores de Construcción Civil llegó hasta el frontis de la comisaría para darle su respaldo. El secretario de defensa del gremio, José Quispe, indicó que este caso pretendería politizarse, pues el gobernador, Elmer Cáceres Llica, acudió a la casa de la trabajadora ubicada en Yura para brindarle apoyo. Viza decidió que su defensa esté a cargo del área de Soporte Legal de la gerencia de Recursos Humanos del Gobierno Regional de Arequipa.

Alatrista también acudió a la comisaría para declarar. Ella debía ir a las 10:00 horas; sin embargo, fue a las 8:00 horas para evitar ser blanco de insultos.

Ministerio Público

El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tommy López, señaló que el video que graba la agresión verbal y física de Alatrista hacia la trabajadora Choquecondo puede ser utilizado como un elemento de convicción para presentar una denuncia por racismo. Sin embargo, hasta la mañana de ayer, no había ninguna denuncia en la Fiscalía.

Señaló que primero deberá realizarse una investigación preliminar y luego se pasará a una investigación preparatoria. Si hubiera todos los medios probatorios para la acusación, esta puede hacerse de forma directa.

La condena por este tipo de delitos tiene una pena máxima de tres años y servicio comunitario de 60 a 120 días. El presidente de la Junta de Fiscales señaló que el año pasado se presentaron nueve denuncias por discriminación y tres el año pasado.

ENFOQUE

Ruth Gallegos - Psicóloga

El estrés no justifica la agresión

Es cierto, los conductores están en constante presión y estrés por el caos vehicular e imprudencia de los peatones, pero esto no justifica una conducta agresiva. Tampoco debe confundirse con la educación. Se ha visto que muchos choferes son agresivos y que al parecer valoran poco su vida y la de los usuarios al acelerar en zonas riesgosas, y no son conscientes de lo que puede pasar. Ahora, la conducta de Zuleika Alatrista no es estrés, demostró algunos rasgos de autoritarismo y deficiencias en la educación que tuvo.