A balazos ladrones roban más de 10 mil soles de tienda en Arequipa [VIDEOS]

Arequipa. Una banda de ladrones armados amenazaron de muerte a los trabajadores y clientes de una tienda de productos orgánicos, y para asustarlos realizaron disparos al aire.

El robo ocurrió cerca de las 19.00 horas en la tienda DXN Arequipa, ubicada en la Avenida Socabaya, distrito del mismo nombre.

En pocos minutos redujeron a Juana H. C. (52), Vanesa B. C. (23), Ever C. (27) y Romina C. H. (25), haciendo que fueran a la parte del fondo del local. Otro de los asaltantes se dirigió a la caja registradora y sacó más de 10 mil soles en efectivo, producto de las ventas del día.

Con el dinero en su poder, los maleantes abandonaron el local, no sin antes amenazar a sus víctimas para que no los siguieran. Se presume que huyeron en un automóvil que los esperaba frente a la tienda.

Personal del Suat fue alertado del robo, pero no lograron la captura. Pasaron el caso a los miembros de la comisaría de Ciudad Mi Trabajo. En la zona cámaras de vigilancia registraron el hecho.