Ministro del Interior planifica con George Forsyth una gran operación policial en La Victoria

El distrito de La Victoria tendrá el apoyo de la Policía Nacional para salvaguardar la seguridad y próximamente se realizará "una gran operación" contra el crimen organizado, la cual está siendo planificada junto a su alcalde George Forsyth, informó el ministro del Interior, Carlos Morán.

“Con Forsyth hay una empatía y estamos preparando una gran operación, tenemos carpetas fiscales sobre crimen organizado. No puedo hacer más precisiones”, declaró el ministro en una entrevista con 'El Comercio'.

Morán comentó que el comercio informal en el distrito, principalmente en Gamarra, es un gran problema municipal, pero que la Policía Nacional colaborará. Añadió que La Victoria tiene varios problemas desde hace muchos años.

"Antes de que Forsyth llegue a este despacho, ya trabajábamos con indicadores focalizados en el Callao, La Victoria y San Juan de Lurigancho. El de La Victoria es un problema de inacción de muchos años de sus autoridades", señaló el Ministro.

Cambios en la Policía Nacional

Morán comentó que a pesar que la victimización está como en 26%, la percepción de inseguridad es de 87%. Por tal motivo, indicó que darán más importancia a las comisarías para atacar los delitos menudos que hacen daño directo a la población, sin dejar de lado a las organizaciones criminales.

"Hay que atacar los delitos menudos que hacen daño, que el ciudadano piensa: 'No me interesa si capturan a Los Ediles de La Victoria o a Las Hienas de Chimbote, sino que a mi hijo no le roben el celular'.(...) Los grandes casos van a seguir su carril, tienen su propia dinámica, pero nuestra gestión le dará la misma importancia a lo otro. Les daremos rol protagónico a las comisarías", manifestó Morán.

El titular del Interior agregó que la estrategia de 'Barrio Seguro' continuará con la participación efectiva de todos los sectores del Estado y que su objetivo es la especialización del policía, por lo que están calificando a los comisarios por perfiles.

Sobre caso del Suboficial Elvis MIranda

Por otro lado, el Ministro calificó de 'abusiva' la sanción que se impuso al suboficial Elvis Miranda, quien estuvo 26 días preso por abatir a un presunto delincuente en Piura.

"Si conversas con él, verás que es un joven de 24 años sin antecedentes policiales, un año de servicio, una familia formada, no es un asesino ni un pistolero, sino una persona que con toda la vehemencia de la intervención policial procede a actuar", finalizó.