¿Las corridas de toros y las peleas de gallos son cultura?

La legalidad de las corridas de toros y peleas de gallos está en tela de juicio. Personas a favor y en contra de estas prácticas esperan el pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC), que decidirá si exonera del delito de maltrato animal a estas manifestaciones.

En enero pasado, Arequipa fue epicentro de movilizaciones de galleros y taurinos. El TC escuchó la demanda de la organización Animales Libres de Crueldad y Opresión (ALCO). Piden la inconstitucionalidad de la exclusión de sanciones para las corridas de toros, peleas de gallos y peleas de toros por su carácter cultural, como dispone la Ley 30407 de Protección y Bienestar Animal. La demanda se dirigió solo contra las dos primeras prácticas.

La interrogante, sobre si actividades donde los animales son heridos y muertos pueden calificarse de culturales, sigue abierta. El TC ya se pronunció sobre el carácter cultural de las corridas de toros en dos ocasiones y en sentidos contrarios.

El 13 de abril del 2004 (Resolución 00042-2004), el TC indicó que la calificación de cultural de las fiestas taurinas era discutible al no gozar de la simpatía de la población. Añadió que no había argumento para justificar la tortura y muerte innecesaria de los animales. Se añadió que se vulneraría el derecho fundamental a la tranquilidad y bienestar de las personas que protegen a los animales.

Sin embargo, el 19 de abril del 2011 (Resolución 00017-2010), nuevos miembros del TC señalaron que la tauromaquia sí era una actividad cultural. No la consideraron como una exhibición de tortura e incluso citaron una decisión de la Corte de Colombia, en que la concebía como un reflejo de las disyuntivas humanas: fuerza y cobardía, vida y muerte etc. Sobre la afectación a los derechos de las personas, se indicó que nadie está obligado a concurrir a las corridas.

Lo cultural en cuestión

El delegado por Arequipa de la Asociación Cultural Taurina del Perú, Alfonso Cárdenas, defiende el carácter cultural de las corridas. En Arequipa, indica, están arraigadas en 135 festividades religiosas de las provincias de Caravelí, Caylloma y Castilla.

Sostiene que una sanción adversa del TC condenaría a la desaparición de especímenes, como los toros de lidia, pues no pueden ser criados como mascotas. En Arequipa, serían por lo menos 5000 ejemplares.

Añade que un fallo adverso afectaría una actividad económica que implica a criadores, veterinarios y matadores. Organizar una corrida cuesta cerca de US$ 80 000, los toreros cobran entre US$ 2000 y US$ 20 000.

Uno de los integrantes del TC, del fallo del 2011, fue Óscar Urviola. Él no duda de que las corridas tengan carácter cultural. Indicó que estas son expresiones de un pueblo a lo largo de la historia. Sobre la crueldad, dijo que era relativa, pues podría considerarse como maltrato el sacrificio de reses para el consumo humano. Señaló que una sociedad tolerante debe respetar las diferentes manifestaciones y que los esfuerzos de los animalistas deberían enfocarse a los niños desprotegidos.

Por su parte, el ex procurador anticorrupción de Arequipa, Javier Cornejo, discrepa de la calificación cultural de las corridas y peleas de gallos. Acepta que son tradiciones, pero que no todas son positivas. Señala que la esclavitud fue hace tiempo una costumbre humana aceptada en la sociedad.

El 2008, Cornejo se graduó con una tesis que analizó las normas de protección para los animales en el Perú. El abogado sostiene que los avances en biología demuestran que aves y mamíferos (como gallos de pelea y toros de lidia) son seres sensibles al dolor y, por tanto, merecen algunos derechos.

La ausencia del dolor

Cárdenas descarta el maltrato a los toros de lidia. Indica que tienen cuidados por cuatro años, a diferencia de las reses para consumo humano. Además, durante el ruedo, dice que el astado no siente dolor, porque libera betaendorfinas. Sin embargo, esto no está validado científicamente, dice el decano del Colegio Veterinario, Martín Gonzales. Él asegura que lo único comprobado es que los toros liberan adrenalina ante el dolor por la incrustación de las banderillas. Precisa que gallos de pelea y toros de lidia no son animales dóciles, tienen una carga de agresividad en su genética, pero sienten dolor.

La cultura y las normas

Los defensores de las peleas de gallos y las corridas de toros apoyan la calificación de estas como espectáculos culturales en la música y literatura. Chabuca Granda compuso Gallo Camarón y Abraham Valdelomar escribió El caballero Carmelo.

El Ministerio de Cultura, en la Resolución 004-2015, sostiene que no pueden ser declarados culturales aquellos espectáculos que conlleven actos de crueldad y sacrificio innecesarios contra los animales. No hace precisiones sobre toros o gallos. La Ley 30407 castiga hasta con cinco años de cárcel la muerte de un animal por crueldad.