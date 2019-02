Muñoz: ‘‘Hay obras que se hicieron mal y ya estamos encargándonos de corregirlas’’

El burgomaestre de Lima, Jorge Muñoz, reconoció en una entrevista que existen obras realizadas en la gestión de Luis Castañeda las cuales están mal hechas.

Cuando se le preguntó sobre los distritos que se podrían ver afectados por las lluvias, el alcalde indicó que se debe ‘‘estar preparado para cualquier cosa’’.

‘‘Ahora que tú mencionas el tema de los huaicos, hay 16 sectores debidamente identificados que deben ser atendidos, pero este es un tema que lamentablemente viene de años, que no se ha trabajado. En estos pocos días cualquier trabajo va a ser insuficiente, hay que decirlo así’’, aseveró Jorge Muñoz para RPP.

Él agregó que se debe realizar un trabajo de prevención, pero que al mismo tiempo deben ser realistas en cuanto a los recursos con los que se cuentan.

A Jorge Muñoz se le señaló que los problemas en la sierra de Lima, como en Huarochirí, ya han comenzado, lo que puede generar que el río Huaycoloro se active.

‘‘Durante la gestión anterior (Luis Castañeda) se hizo un refuerzo en el río Huaycoloro que está mal hecho y hay que corregirlo porque Dios no quiera, pero si viene una crecida más intensa de lo que se puede estar esperando ese refuerzo probablemente vaya a desaparecer’’, afirmó el burgomaestre que encabeza la Municipalidad de Lima (MML).

En ese sentido, Muñoz dijo que ‘‘hay obras que se hicieron mal y eso ya nosotros estamos encargándonos de ver cómo las corregimos’’. Él afirmó que su despacho se encuentra en conversaciones con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y también con el Ministerio de Vivienda para ver qué es lo que se hará y así lograr ‘‘una ciudad como nos merecemos todos los limeños’’.

Asimismo, el alcalde dijo que se desea poner a buen recaudo a las personas que viven en determinados lugares vulnerables antes de que ocurra el desastre. No obstante, aseguró que para lograrlo se debe ofrecer a la gente un lugar donde mudarse.

‘‘En ese sentido deberíamos tener un espacio, pero hoy no lo tenemos. Voy a ver con el ministro de Vivienda a ver si conseguimos un lugar para poder hacer esto (...). La gente no es que se sitúe ahí porque quiera estar naturalmente al borde de un cauce, sino que en muchos casos no les quedaba otra opción’’, expresó Muñoz.