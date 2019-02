Policía abatido por presunto delincuente fue recibido con honores

El féretro del agente policial Anner Luzón Jiménez fue recibido ayer con honores en la tierra que lo vio nacer, donde siempre luchó contra la delincuencia, incluso con su vida, ya que fue asesinado de un certero disparo cuando se enfrentó a un grupo de delincuentes que escapaban luego de robar un celular.

En medio del incontrolable llanto y desesperación de la familia —entre ellos sus padres, la viuda y su hija de ocho meses de edad—, el director de la Macrorregión Policial, general PNP Lucas Núñez Córdova y otras autoridades policiales, rindieron homenaje póstumo en la Base Aérea n.° 7, donde aterrizó el avión que lo trajo desde Lima.

Durante la breve ceremonia, el alto mando respaldó la posición de su comando superior de brindar el total apoyo a la familia del policía caído. Además, rechazó el dictamen que revocó la prisión preventiva por comparecencia con restricciones a favor del presunto asesino Yerson Domínguez Martínez.

“Respaldamos la opinión del ministro del Interior de brindar el total apoyo a la familia del agente policial abatido por un presunto delincuente”, aseveró.

Piden prisión

Los restos del valeroso agente son velados en la vivienda de sus padres en el sector Las Mercedes del asentamiento humano Los Algarrobos, desde donde el abogado de los deudos, Luis Bermeo Cevallos, dio a conocer que ya se encuentran preparando la documentación respectiva para variar el delito de tentativa de homicidio a homicidio calificado contra Domínguez Martínez. De esa manera, nuevamente exigirán su prisión preventiva por nueve meses.

Asimismo, respecto al dictamen de la Tercera Sala de Apelaciones que dejó en libertad al presunto asesino, Domínguez Martínez lo calificó como absurdo y falta de criterio, ya que el investigado no tiene arraigo domiciliario, laboral ni familiar, por lo debe ser internado preventivamente mientras se concluyen las investigaciones en su contra.

“Si bien la Sala asegura que el imputado no disparó contra mi patrocinado, eso no quiere decir que no participó del enfrentamiento. Está probado que este sujeto participó en el tiroteo. Pero lamentablemente los señores magistrados no valoraron el peligro procesal de este sujeto que, además, sí fue valorado por el Juzgado que lo envió a prisión preventiva en primera instancia”, señaló.

Recordemos que el pasado 14 de enero el policía fallecido cumplía con su labor de patrullaje por el distrito Veintiséis de Octubre, pero fue a inmediaciones de la cuadra 32 del A.H. Nueva Esperanza, donde inició la persecución de un grupo de sujetos que escapaban luego de haber robado un celular.

En esas circunstancias los sujetos dispararon contra el agente, cuyo proyectil le perforó el hígado y páncreas, por lo que fue llevado al hospital Santa Rosa. Luego, por su grave estado fue llevado a Lima, donde murió.

PNP cuestiona a vocales de sala

Durante una entrevista a un medio de comunicación, el general PNP Máximo Ramírez indicó que uno de los vocales de la Sala que liberó al presunto asesino, Manuel Arrieta Ramírez, fue procesado por narcotráfico en el año 2000 y estuvo recluido en el penal de Piura, ex Río Seco.

Además, el asesor legal de la PNP también cuestionó a la Tercera Sala de Apelaciones, ya que otro de los magistrados es Andrés Villalta, conocido por dictar prisión preventiva contra policías que abaten a delincuentes, entre ellos el suboficial Elvis Miranda.

Además, el alto mando alertó que una supuesta mafia al interior del Poder Judicial y del Ministerio Público, estaría influenciando en los casos mediáticos.