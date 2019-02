Abogada de Bermejo: "Ni si quiera yo sé dónde está" [VIDEO]

A esta hora se desarrolla el segundo día de audiencia de apelación por el caso de la presunta organización criminal Los Correcaminos del Sur, investigados por el cobro de cupos y coimas a transportistas de minivan dentro de la Gerencia Regional de Transportes en Arequipa.

La primera sustentación fue del imputado, Juan Bermejo Velázquez, asesor de la exgobernadora regional Yamila Osorio, y sindicado como uno de los cabecillas de la organización. La defensa de Bermejo dijo al colegiado que aceptaba que su patrocinado fugó, pero lo hizo por temor a ser encarcelado por una acusación equivocada, pues asegura ser inocente.

"No sé dónde está. En la última comunicación que tuvimos me dijo que se iría y como su abogada continúo con el proceso. Por un pedido de mi parte le pedí que no me dijera donde estaba", dijo a la salida de la audiencia en la sala 8 de la Corte Superior de Justicia de Arequipa.

En estos momentos inicia la apelación del ex gerente de Transportes José Gamarra.