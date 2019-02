Quién fue el autor de "El carnaval de Arequipa" [AUDIO]

De él se conoce poco. Su apellido no figura en el panteón sagrado de la música arequipeña: Melgar, Ballón Farfán, Los Dávalos Duncker Lavalle, Cavagnaro, etc. Tampoco hay fotografías ni alusiones en los diarios de la época. En uno de sus libros, Zoila Vega Salvatierra lo cita brevemente. Dice que era abogado y músico, heredero del ADN artístico de su abuelo Nicolás y su padre José María. Componía y arreglaba los cantos para las misas celebradas en la iglesia San Agustín, tenía una academia y era luthier, especialista en arreglar instrumentos musicales.

Néstor Ríos Checllo es un investigador de la música arequipeña. Hace cuatro años, tuvo el encargo de escribir la biografía de Luis Duncker Lavalle. Sus pesquisas lo llevaron a la casa de un coleccionista radicado en Lima. Ahí encontró un disco de carboncillo del sello Columbia. En el anverso está El carnaval y, en el reverso, La ñusta. Para los gringos, esta música es clasificada como foxtrot, danza rápida. Según Ríos, el disco salió del horno en febrero de 1913. En la etiqueta del viejo fonograma aparece textualmente: "January 21.13".

Antes de esa fecha, no hay otro registro fonográfico de esta pieza soundtrack de cualquier jarana al pie del Misti. Eso lleva a Ríos a concluir que Ricardo Arrisueño Guillén es el creador de El carnaval de Arequipa. Su temeraria afirmación, divulgada en un enjundioso artículo que publicó la revista La Ciudad, ha abierto la polémica. El catedrático Luis Pareja Rivero sostiene que la grabación de Arrisueño es de 1926. No es la más antigua.

En su casa de Yanahuara y bajo una tarde lluviosa de febrero, Ríos coloca el carnaval de Arrisueño (audio en web de La República). Es distinto a las composiciones tradicionales. Es lento, la introducción suena a vals vienés, signo musical de la época. Parece música de salón. ¿Pero fue Arrisueño el primero en grabarlo? Ríos esgrime dos razones para defender su tesis. No hay grabación oficial anterior al 21 de febrero de 1913. El pendón musical de Arequipa, libro de Juan Guillermo Carpio Muñoz, no cita a Arrisueño, pero precisa que la primera grabación corresponde al 23 de septiembre de 1913. El autor es anónimo y lo interpreta el dúo de Rafael Velarde y Ángel Medina. En 1917, vendría la versión de la Banda Federal; la de Benigno Ballón Farfán, en cambio, se concretó en febrero de 1929 en los estudios Víctor de Nueva York.

Salido del pueblo

Pareja Rivero es probablemente el único coleccionista mistiano que atesora los discos con las distintas variantes del carnaval. Conserva una copia de la grabación de Arrisueño que, a diferencia del material localizado por Ríos, tiene una cubierta azul. Ambas ediciones comparten el mismo código: 95373. Para Pareja, ese número delata que la grabación se hizo en 1926. "El código 94025 corresponde a 1921 y el 95390 al 20 de diciembre de 1926. La grabación de Arrisueño es 95373, por tanto es de 1926", absuelve la duda por mail. Sobre la fecha, el argumento de Ríos sostiene que esta referencia no necesariamente refiere a la publicación del disco. Por mensajes WhatsApp, Pareja me bombardea con varias cubiertas de discos grabados en los años 30 y 40 que tienen invariablemente la misma fecha: "January 21.13". "Esa no es la fecha de grabación, podría ser la de la patente".

Para Pareja, el carnaval tiene muchas versiones. Además, es una expresión proveniente de la calle. Tonadas que probablemente improvisaban las pandillas durante sus juegos con agua. Carpio Muñoz va más allá. Afirma que el carnaval arequipeño comparte la influencia del de Arapa en Puno. Eso confirma un mestizaje cultural permanente con el arte puneño traído por los migrantes. La virtud de Arrisueño y Benigno Ballón Farfán (a quien se le atribuía la autoría) es llevar esa música popular a una partitura. "No creo que la versión de Arrisueño sea la primera grabada. Quizá es la más importante, pues de ella se apropiaron Moisés Vivanco e Yma Súmac", manifiesta Pareja. La clave está en la partitura que escribió Arrisueño. Esta confirmará si su versión es la primera en grabarse, como sostiene Ríos.