Chiclayo: cantante y compositor José Escajadillo arma escándalo en plaza [VIDEO]

El reconocido cantante y compositor de música criolla, José Escajadillo Farro, protagonizó un escándalo en la ciudad de Chiclayo, cuando se acercó a reclamar a un grupo de madres de familia, porque estaban haciendo ensayar a sus menores hijas una coreografía en un espacio público.

Él hecho ocurrió el jueves 31 de enero en la plaza principal del distrito de Ciudad Eten, cuando el artista apareció semidesnudo y con aparente estado de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo que generó la indignación de los presentes, por aparecer de esa manera, exigiendo cese el ruido.

Las imágenes fueron compartidas en Facebook por la ciudadana Carmen Rosa Reque León, quien indicaba que Escajadillo Farro, pedía que lo dejen tranquilo, debido a que todos los días la música que emiten en el lugar no le da la tranquilidad en su vivienda, sin embargo, fue cuestionado por los cibernautas al no respetar el arte que desarrollaban las niñas.

Fueron varios minutos que el compositor en voz alta señala una serie de argumentos, que no eran muy entendibles, ante la mirada del personal de la policía municipal, quienes no lo retiran a pesar del bullicio que realiza a plena luz del día, también fue criticado por la ciudadanía, no obstante, el asunto no tuvo mayores consecuencias.