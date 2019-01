SJL: miedo, dudas y mucho por resolver tras siete días del aniego

Gumercinda Valenzuela señala las marcas en las paredes para indicar hasta donde llegó el agua con excremento (1,80 metros). Trata de enumerar todos los equipos que tenía en su clínica dental, pero el intenso olor que emana de todas partes la obliga a interrumpir el relato. “Está insoportable”, dice mientras se apresura hacia la calle. Le duele no poder quedarse en el consultorio que posee hace 24 años.

Hace poco invirtió más de S/ 150 mil en renovar sus equipos, pero la empresa familiar hoy está destruida. Sus posibilidades de volver a operar son inciertas, pues teme que la aseguradora no le reconozca el monto completo.

El martes pasado, unos evaluadores llegaron a su local –ubicado en el jirón Los Hinojos– y registraron la mayoría de las pérdidas. Gumercinda denuncia que no se fijaron en los instrumentos más pequeños, como las cámaras intraorales que estaban sumergidas bajo el lodo. Ella reclamó y le dijeron que espere la llamada de la empresa. Ayer seguía esperando.

Según Sedapal, Mapfre ya ha empadronado a 1.916 personas (243 predios) que se acreditan como afectadas, pero solo cuatro familias han aceptado el cheque de compensación. La mayoría no está de acuerdo con el monto que les ofrecen.

El panorama también es poco claro para Verónica Rodríguez, que alquila un local donde tenía una bodega y un bar. Ella ha perdido toda su mercancía y los electrodomésticos de uso comercial, como las congeladoras. Según su cálculo, el perjuicio asciende a S/ 18 mil, pero la aseguradora le ha pedido que recién el lunes presente una lista más “detallada” que luego será evaluada por los “liquidadores”.

Melquiades Muñoz tiene un taller de estampado en el que generaba ingresos por jornada. Aunque salvó la mayoría de sus máquinas, Enel aún no le repone la energía eléctrica y por eso no puede trabajar. Y sin dinero, a pesar de la ayuda, no logra costear la alimentación ni el hospedaje que necesita su familia.

“Ya nos cambiaron el medidor, pero no dicen si nos van a cobrar ni cuándo vendrá la luz. Los tubos de corriente están llenos de agua. Yo no puedo irme de acá porque esta es mi casa y acá tengo mi negocio”, asegura.

Debido a los insectos y la pestilencia, Melquiades ha decidido enviar a su hijo de 9 años a la casa de sus abuelos, quienes viven fuera de Lima. Le preocupa que pueda contraer alguna enfermedad.

Según el consolidado del Ministerio de Salud (Minsa), hasta ayer se habían realizado más de 3.000 atenciones, de las cuales 217 correspondían a consultas por salud mental. Zulema Tomás, titular del sector, asegura que la próxima semana se continuará con las acciones de fumigación.

También han sido tratadas más de 350 mascotas, que están siendo vacunadas para evitar que trasmitan enfermedades a seres humanos, afirma Karla Esteves, vocera de Médicos Veterinarios Voluntarios ante Emergencias.

Sobre el suministro eléctrico, José Revuelta, representante de Enel, aseguró que solo 100 usuarios siguen con el servicio suspendido, pues Sedapal todavía debe limpiar sus conexiones domiciliarias.

Por su parte, Jorge Bustamante, representante de Sedapal, indicó que ya se avanzó al 50% la colocación de una nueva tubería por encima de la que estalló hace siete días. La meta, dijo, es que el servicio de agua potable se restablezca mañana, pero no es seguro que se cumpla ese plazo.❧

En cifras

10 mil

raciones de alimentos se entregaron a los afectados hasta el viernes 18 de enero.

3.381

bidones de agua ha repartido Sedapal desde que se inició la emergencia.

Artículos afectados no se deben reutilizar