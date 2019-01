Huaral: Mujer hallada muerta recibió amenazas de su ex pareja

Los familiares y vecinos de la víctima identificada como Nila Erika Ríos León, pidieron justicia para la madre de 26 años hallada muerta el último jueves en un descampado del Asentamiento Humano San Martín en el distrito y provincia de Huaral. Según los familiares de la víctima, la madre de 3 menores de edad habría recibido amenazas de muerte por parte de su ex pareja luego de que ella decidiera acabar con la relación.

“Mi hermana recibió una llamada de alguien que la insultaba y le exigía verla. Ese día mi hermana tenía que recoger a mi sobrina pero nunca llegó y de ahí no supimos nada de ella. El tipo de muerte que ha tenido no tiene nombre. Pedimos justicia para ella y que los responsables paguen porque esto no puede quedar impune.”, declaró Roosevelt Ríos León, hermano de la posible víctima de feminicidio.

SOSPECHAN DE EX PAREJA DE LA VÍCTIMA

Hasta el momento, el único sospechoso del crimen es la expareja de la joven quién la habría amenazado de muerte si ella lo denunciaba. El hermano informó que el sospechoso habría pedido permiso en su trabajo el mismo que ocurrió el hecho.

“Los primeros meses tuvieron una relación bonita pero después empezaron las discusiones principalmente por celos. El tipo la amenazaba y era celoso con ella. Lo he visto jalarla, forcejearla. Ella me contaba que él la amenazaba de muerte pero ella no hizo una denuncia.”, informó el familiar.

Finalmente, los familiares de la víctima pidieron celeridad a las autoridades para dar con los resultados de la necropsia del cuerpo de la joven que evidenciaba hematomas y serios de signos de tortura. La madre deja en orfandad a 3 menores, 2 pequeños de 8 años y una menor de 2 años.