Piden intervención de Contraloría en designación de funcionarios en Gore Piura

El Consejo Regional de Piura solicitó la intervención de la Contraloría General de la República para evaluar la designación de los funcionarios en el gobierno regional, ya que muchos de ellos fueron removidos a solo horas de ser designados —según el gobernador Servando García— por error de tipeo.

Según refirió el consejero delegado alterno Virgilio Ayala Jacinto, esta situación genera suspicacias, por lo que es necesaria la intervención del órgano de control para que determine si los funcionarios reúnen los requisitos mínimos.

“El gobernador regional antes de designar a un funcionario primero debe pasar por los filtros necesarios donde se precise si este postulante cumple con los requisitos mínimos. Por eso las observaciones que realice Contraloría serán respaldadas por el consejo”, dijo.

El también consejero por Sechura lamentó que algunas direcciones y gerencias aún no cuenten con el profesional idóneo para asumir el cargo de titulares de estas oficinas, como en el caso de Trabajo y Agricultura.

Ante ello recomendó al gobernador que convoque de manera abierta a los profesionales piuranos para ocupar el cargo y no solo piense en los que pertenecen a su círculo político o social.

“Eso lleva a pensar que el gobierno no ha tenido un equipo técnico y por eso la demora. Las convocatorias deben ser abiertas y que se dé participación al mejor profesional, no a los de su círculo, porque direccionar los cargos a quien no conoce la situación de la región puede ser peligroso”, sostuvo.

Cabe recordar que el abogado José Benel Rojas también denunció al gobernador Servando García ante la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios y Contraloría General de la República, por nombramientos indebidos en los cargos públicos, ya que asegura que no se ajustan al perfil.

Según el letrado, el personal de confianza no cumple con los requisitos mínimos para ocupar un cargo público, incluso algunos títulos de los funcionarios no figuran en la Sunedu, lo cual deja entrever el pago de “favores políticos” que habría recibido durante campaña.

Clave

Cabe recordar que en declaraciones anteriores, el gobernador Servando García precisó que los gerentes y directores están en constante evaluación y si se han dado errores fueron involuntarios, en referencia a las resoluciones regionales de designaciones que fueron cambiadas el mismo día.