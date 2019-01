Jorge Muñoz: ‘‘En el despacho del alcalde no había ni siquiera un teléfono’’ [VIDEO]

El nuevo alcalde, Jorge Muñoz Wells, reveló que cuando ingresó a su oficina en la Municipalidad de Lima no encontró ni siquiera un teléfono. La forma de trabajo de su antecesor le causó asombro.

‘‘En el despacho del alcalde no había ni siquiera un teléfono. Yo no sé cómo se comunicaba el señor Castañeda con sus funcionarios’’, dijo en Canal N.

El burgomaestre señaló que lo único que encontró en la oficina de la Municipalidad de Lima fue una computadora antigua que no estaba interconectada. ‘‘Este tipo de situaciones me deja pensando que no había comunicación con los distintos funcionarios’’, agregó Jorge Muñoz.

Asimismo, el nuevo alcalde de Lima indicó que la gestión de Luis Castañeda no le entregó información financiera cuando se realizó la transferencia del cargo y que tampoco la ha encontrado ahora.

‘‘Es muy serio. Eso también ha sucedido en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El MEF tampoco tiene toda la información necesaria porque cuando nosotros hemos querido cruzar información hay cosas que faltan’’, afirmó Muñoz.

Respecto a investigar a Castañeda, el alcalde de Lima dijo que han ‘‘abierto las puertas a la Contraloría’’ y que era probable que se realice una auditoría en los próximos meses. Él aseguró que mientras tanto continuará trabajando: ‘‘No voy a perder el foco de mi trabajo’’.

En esa línea, Jorge Muñoz dijo que le ‘‘pondrá el ojo’’ a los puentes de la Vía Expresa ‘‘porque hay situaciones que no son muy claras’’.

El alcalde explicó que los puentes que se encuentran en esta vía se apoyan en tierra a excepción de los dos últimos, los cuales han utilizado más bien los arcos amarillos para lograr tener soporte.

‘‘Los técnicos me han dicho que lo más seguro para sostener estos puentes no son los arcos, sino los tirantes’’. Jorge Muñoz añadió que además sospecha que los arcos no están bien hechos.

‘‘En los próximos días, con una opinión técnica, podremos decir si son o no son lo suficientemente seguros’’. Él expresó que personalmente le generan dudas, debido a que en ambos puentes el 80% es metal y el 20% concreto.