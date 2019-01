Mujer fue atrapada vendiendo droga a menor de edad [VIDEO]

Una mujer, identificada como Miluska Joanna Romero Cruz, fue acorralada por agentes del Escuadrón Verde - Lima en el preciso momento cuando terminaba de venderle droga a un menor de 16 años de edad. El hecho tuvo lugar en el distrito de Surco.

Tal como se logra observar en las imágenes, la mujer llevaba escondida una parte de la mercadería ilegal dentro de su brasier, la cual fue retirada por la Policía.

Además de vender la droga, Romero Cruz también tenía un negocio dedicado a la venta de pollo broaster. Este estaba ubicado al frente de un inmueble en el jirón José Aguilar Segura, urbanización Juan Pablo II en Santiago de Surco.

Múltiples denuncias realizadas de manera anónima alertaron al grupo Terna que de manera inmediata puso en marcha un trabajo de seguimiento.

A pesar de haberla atrapado vendiendo y escondiendo la droga, en un principio Romero Cruz negó que la mercadería sea suya. ‘‘Es que yo no vendo. Me han dado a guardar, pero no lo vendo’’, se le puede oír diciendo a los agentes de la Policía.

Después de decomisarle 198 'ketes' de pasta básica de cocaína (PBC), Miluska Romero terminó en la dependencia policial más cercana, en donde recién admitió a lo que se dedicaba.

Ella señaló que vendía la droga desde hace dos semanas y que su ganancia era de 50 soles. Asimismo, negó que tenga clientes menores de edad. Ella dijo era la primera vez que había visto al menor de 16 años con quien se le atrapó.

Según la mujer de 30 años, también conocida como ‘tía grasita’, no ganaba lo suficiente con su negocio de venta de comida, motivo por el cual decidió vender también los estupefacientes.

La Fiscalía y Poder Judicial deberán evaluar qué es lo que pasará con Romero Cruz.