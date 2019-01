Clorinda Laura, la primera víctima de feminicidio en el país

Marcó el número de su mejor amiga y le contó que tenía mucho miedo, que iba a necesitar protección. El miedo de Clorinda Laura Bonifacio (49) era justificado. Una hora más tarde, su exesposo la buscó y asesinó a golpes en un ambiente de su vivienda, en Tacna. El motivó: los celos de un hombre violento.

No era la primera vez que Clorinda pedía ayuda. La última amenaza que recibió fue antes de Navidad. Calixto Charaña Chambilla (49), de quien se había separado luego de 30 años de matrimonio, no dejó de intimidarla: "Eres mía y no serás de nadie", le repetía, según algunos testigos.

Ayer, tras ser interrogado en la Central Operativa de Investigación Criminal y confesar su crimen, Calixto Charaña pidió perdón a la familia de su esposa.

“Pensé que me había sacado la vuelta, he cometido errores, pido que me perdonen”, manifestó.

La mató y fue a dormir

Clorinda Laura Bonifacio fue encontrada sin vida en las escaleras de su vivienda ubicada en la asociación Neiser Llacsa Arce. A Calixto Charaña lo hallaron durmiendo, en estado de ebriedad, en el segundo piso de la casa de la Mz D, Lte 20, en la misma asociación.

En su ropa y zapatos tenía manchas de sangre que permitieron a la Policía establecer que fue él quien mató a Clorinda. Al ser interrogado aceptó que discutió con su expareja.

El testimonio de Antonio Choque Acero, quien encontró el cuerpo de la víctima, también fue fundamental para identificar al asesino.

Según fuentes de la investigación, Calixto Charaña estuvo "vigilando la casa de su exesposa", algo que "ya había hecho otras veces".

Este tipo de episodios provocó que en diferentes ocasiones Clorinda acuda a algunos vecinos para pedirles "que lo frenen". Sus dos hijos dijeron ayer que lo que hizo su padre "fue una locura".

En tanto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que el área legal del Centro Emergencia Mujer (CEM) de la Comisaría Ciudad Nueva asumió de oficio la defensa y solicitó la prisión preventiva en contra de Calixto Charaña Chambilla por el delito de feminicidio.

Un crimen de odio

De otro lado, en la región San Martín se registró un filicidio, seguido de una tentativa de feminicidio, que ha conmocionado a la población. El adolescente de 17 años, M.H.M., fue asesinado a balazos por su padre, quien no aceptaba su homosexualidad.

El caso ocurrió en el barrio San Juan del Caserío Alto Pachiza, distrito de Saposoa, donde el menor vivía junto a sus progenitores.

Humberto Herrera Altamirano disparó a quemarropa sobre su hijo y luego a su esposa Margarita Muñoz Fernández (52), quien intentó defender al menor. La mujer recibió tres balazos pero sobrevivió.

Alarmados por los disparos, las rondas campesinas se organizaron para buscar al homicida, a quien hallaron muerto poco después. Humberto Herrera se habría suicidado con la misma arma que usó para matar a su hijo y herir a su esposa. "Perdóname Señor, padre santo, por todo lo que he cometido", se le escucha decir en un video que dejó.

