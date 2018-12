Gobierno Regional de Arequipa entregó proyecto de presupuesto a destiempo al Consejo

Arequipa. El gobierno regional presentó el proyecto del Presupuesto Inicial de Apertura (PIA) para el año 2019, el último día que el Consejo Regional sesionó de forma ordinaria (18 de diciembre).

El presidente del Legislativo regional, Miguel Cárcamo Galván, señaló que el voluminoso documento ingresó ese mismo día, por lo que no pudo ser incluido para que los consejeros voten por su aprobación. Ahora, con el tiempo en contra, los consejeros evalúan si realizan una sesión extraordinaria para tratar el tema.

El PIA constituye el documento donde se consignan lo que tendrá la entidad para gasto corriente y los proyectos de inversión.

Cárcamo objetó que el Ejecutivo haya entregado tardíamente el documento, pues no les dieron tiempo para analizarlo. Por su parte, el representante de Camaná, Carlos Dongo, indicó que el documento aún no les fue notificado individualmente. No obstante, planteó que la sesión extraordinaria sea el 27 de diciembre.

"Parece una negligencia del Ejecutivo, aunque se trata de un mero formalismo", manifestó. Esto porque los montos ya fueron aprobados en el Congreso de la República. La región tendría S/ 310 millones para proyectos de inversión.