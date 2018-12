Acusan que borraron denuncia en contra de menor que mató a compañero [VIDEO]

Borraron la denuncia interpuesta en la comisaría Canto Rey, en San Juan de Lurigancho, en contra del adolescente de 13 años que asesinó de un balazo en la cabeza a su amigo de la misma edad tras una discusión, así declaró la hermana del menor fallecido cuando lo velaban hoy en la mañana.

Detalló que el día de ayer fue a la Dirincri para pedir una copia de la denuncia que ella realizó y le dijeron que no aparecía en el sistema ningún informe sobre su declaración.

Reveló también que el suboficial de la Policía Nacional, padre del adolescente victimario, le ofreció dinero con el objetivo de que la familia del adolescente fallecido no exponga más el caso ante los medios de comunicación.

"Cuando estaba dando mi declaración ahí en la Dirincri ha tratado de hacer un trato conmigo, prácticamente para comprarme. Supuestamente nos quiere ayudar pero que no digamos nada, que no se haga público en las noticias. Me ofreció dinero", manifestó en entrevista en ATV Noticias.

Relación de los adolescentes

La hermana de la víctima detalló la relación de su hermano con el presunto asesino. Indica que el acusado siempre buscaba problemas a los niños del barrio, incluyendo a su hermano, y los amenazaba con el arma de su padre. Añadió que se percató que su hermano tenía problemas pero no le quiso contar.

Los familiares de la víctima señalan que no cuentan con un abogado y piden la ayuda de alguna institución que pueda ayudarlos. Indican además que el adolescente ni el padre se encuentran detenidos por tener influencias en la Policía Nacional.

El presunto homicida habría invitado al fallecido a su domicilio en el Asentamiento Humano Mariscal Cáceres para ver una película, luego ambos habrían empezado a discutir y jugar con el arma reglamentaria del agente, según contaron testigos.