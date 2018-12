Docente de nivel inicial de Puno obtuvo el puntaje más alto en esa región

Gina Karina Gutiérrez Guevara, profesora de educación inicial en Puno, ingresó a la Carrera Pública Magisterial con el puntaje más elevado en su región. Ella también destaca en el promedio nacional.

De acuerdo con los resultados finales, dicha maestra obtuvo 269.6 puntos durante las evaluaciones, cifra suficiente para asegurarse una plaza para el próximo año.

“Es la tercera vez que postulo al examen de nombramiento. La primera vez me presenté para el sector rural. No conseguí plaza porque me faltó una pregunta para aprobar”, contó a La República.

Gutiérrez asegura que el proceso no fue fácil, pero que la satisfacción de haber logrado el objetivo vale el esfuerzo.

“Tenía que amanecerme estudiando. Además de la preparación, siempre está el estrés sobre si voy a alcanzar la meta o qué voy a hacer en adelante (...). Ahora vamos a pasar una Navidad más tranquilos. Ya hay estabilidad. Pero nada es seguro. Cada año tengo que aprender algo más”, asegura.❧