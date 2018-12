Aprueban el retiro de 23 generales y 297 oficiales de rango menor de la Policía Nacional

El Ministerio del Interior informó que su titular, Carlos Morán Soto, aprobó el pase al retiro de un total de 23 generales y de 297 oficiales de menor rango de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el fin de lograr una renovación generacional en la institución.

Respecto a los oficiales que pasaran al retiro, 110 son coroneles; 102 comandantes y 85 mayores de armas y de servicios. Ellos pertenecen a las promociones de los años 1977, 1979, 1981 y 1982, quienes conformaron los cuadros de los códigos que existían antes de la creación de la PNP: ex Guardia Civil, ex Policía de Investigaciones y de la ex Guardia.

"La baja tanto de generales como de oficiales de menor rango forma parte de un nuevo relevo generacional para fortalecer la institucionalidad, debido a que en la PNP habían generales más antiguos que el Comandante General y eso trastocaba definitivamente la jerarquía. (...) Ahora estamos ordenando la casa para que el relevo generacional se cumpla como en otras instituciones armadas", precisó Morán Soto.

Un claro ejemplo es Comandante General de la Policía Nacional José Lavalle Santa Cruz, quien es de la promoción del año 1983 de ex Policía de Investigaciones.

No obstante, también se han considerado a los vinculados a actos de corrupción y con el crimen organizado, como es el caso de los generales José Figueroa Gonzales y Dwight Vásquez Gálvez, quienes fueron vinculados a la organización criminal 'Los Intocables ediles'. En otro casos, el pase al retiro se aplicó por el tiempo de servicio en el grado.

Entre las personas que pasaran al retiro, se encuentran el jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirnic), general Ángel Nuñez Polar; el jefe de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), general Víctor Rucoba Tello; el jefe jefe de la Region Policial Arequipa, general Walter Ortiz Acosta, el jefe de Seguridad del Estado, general José Vazquez Pacheco; el jefe de la Investigaciones de la Inspectoría General, general Lorenzo Granados Ticona; el jefe de la Dirección de Economia, general Guido Escalante Cheng y el secretario Ejecutivo de la Comandancia General, general Severo Flores Minaya.

Del mismo modo, el Teniente General Eleuterio Díaz Pérez y los generales Marlón Savitzky Mendoza, Walter Sánchez Bermudez, Walker Rocha Hidalgo, Denis Pinto Gutiérrez, Percy Rivera Paiva, César Ricj´hter Kuesto, Carlos Gómez Cahuas, Víctor Carrera Quintanilla, René Rodriguez Guzmán y Yohanin Chuquillanqui Quintanilla. Todos ellos reingresados a la Policía por mandato judicial.

Aquí la relación completa de los generales y oficiales que pasarán al retiro.

RELACION by on Scribd