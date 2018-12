VES: lanzan bomba molotov a mujer que fue desfigurada con bisturí por expareja en un bus

Una mujer que denunció un anterior episodio de violencia de género contra su expareja ha sido víctima de otro cobarde ataque con una bomba molotov. El hecho ocurrió durante horas de la madrugada a las afueras de su casa en Villa El Salvador.

Hace dos meses, Katherine Carbajal acusó a su ex conviviente, Ilidio Rodríguez Martínez, de desfigurarla con un bisturí al interior de un bus cuando ella se dirigía a su trabajo. La mujer de 30 años reveló que el sujeto subió a la unidad para conversar con ella a la fuerza, pero al negarse él sacó el arma blanca y le infringió diversos cortes en el rostro.

Producto del violento ataque, los médicos tuvieron que colocarle 40 puntos para suturar las heridas. Por su parte, el agresor fue detenido y días después el Ministerio Público logró que se le dicte ocho meses de prisión preventiva.

No obstante, parece ser que la pesadilla para esta mujer no terminó pues a pesar que Rodríguez se encuentra en un penal, ella no ha parado de recibir constantes amenazas, recordando que el violento hombre le dijo en anteriores oportunidades que él desea verla muerta.

Mientras ella dormía junto a sus dos menores hijas, un desconocido lanzó la bomba molotov en dirección a la ventana donde quedaba su habitación, generando así llamaradas. Prueba de ello son las marcas de hollín en la pared alta y la destrucción de un toldo que se ubicaba a las afueras de la vivienda.

Otras formas con las que la madre ha sido amedrentada durante estas semanas son las llamadas misteriosas, motivo por el cual ha tenido que cambiar de número celular en más de una ocasión. Además, gente extraña merodea su casa a bordo de un mototaxi con el fin de tomar fotografías. Ella acusa directamente a Rodríguez Martínez de enviar personas para cometer estos actos.

Ahora, la víctima de violencia de género de pide garantías para su vida y que el Ministerio de Interior pueda intervenir de inmediato para impedir que se le haga más daño a ella y a sus hijos, ya que efectivos de la Policía Nacional habría mostrado desinterés en ayudarla en anteriores oportunidades.

Cabe recordar que Katherine Carbajal decidió separarse de su expareja ya que además de ejercer violencia familiar contra ella, él habría realizado tocamientos indebidos a la hija que ella tuvo con un primer compromiso. Asimismo, antes de la agresión con bisturí, el sujeto había logrado llevarse a la hija de ambos, de apenas dos años de edad.