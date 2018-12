Piden que Centros de Emergencia Mujer atiendan las 24 horas del día

Ante el alarmante aumento de casos de violencia contra la mujer, la Defensoría del Pueblo demandó que los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atiendan a las víctimas los siete días de la semana y las 24 horas del día.

Para este fin solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aumentar la partida presupuestal que garantice este servicio, el cual brinda atención especializada, integral y gratuita a las personas afectadas por la violencia familiar y sexual.

“Vivimos en una sociedad donde se aloja un Estado machista con un Ministerio de Economía que no otorga, a tiempo, el presupuesto para encarar el problema de la violencia contra la mujer y las niñas; con un Poder Judicial que no entiende que la tentativa de feminicidio es tan grave como la comisión misma del delito; y con una Policía Nacional que no asume que no hay conciliación en estos casos”, subrayó el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

Tras una supervisión de los CEM a nivel nacional (296), la Defensoría del Pueblo determinó que solo el 20% de estos centros a nivel nacional atiende los siete días de la semana, y las 24 horas del día. Se pudo constatar, además, que el 68% de los CEM cuenta con un solo abogado para la atención legal y el patrocinio de casos. Mientras que el 69% tiene apenas un psicólogo.

Al respecto, la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, indicó que el informe de la Defensoría permitirá empezar los cambios que se requieren.

Precisó que a la fecha se cuenta con 342 CEM a nivel nacional y que 96 de estos centros se encuentran dentro de las comisarías y que la política es seguir implementando nuevos centros en las dependencias policiales para una atención de 24 horas.

"A fin de año vamos a tener 100 CEM dentro de comisarías y el próximo año se crearán otros 50. Contamos con los recursos que han sido transferidos porque esta es una política de Estado para enfrentar la violencia contra la mujer".

La implementación de 50 CEM se dará cada año y se priorizarán aquellas zonas con mayor densidad poblacional y con mayor número de denuncias por violencia.

Indicó que para este año su sector cuenta con 310 millones de soles adicionales para la lucha contra la violencia hacia la mujer en los que se incluye la ampliación de los CEM.❧

