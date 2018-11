Edwin Oviedo: este 30 será la audiencia de pedido de prisión

El Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) programó para el viernes 30 de noviembre la audiencia de prisión preventiva contra el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y exdirectivo de la agroindustrial Tumán, Edwin Oviedo Picchotito.

Como se recuerda, el último 20 de noviembre, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (Feccor) solicitó 24 meses de prisión preventiva contra el empresario por ser el presunto cabecilla de la organización criminal “Los Wachiturros”, que cometió asesinatos en el distrito de Tumán.

En la audiencia donde se evaluará el requerimiento de prisión preventiva, el fiscal Juan Carrasco sustentará los motivos por los que considera debe imponerse la medida coercitiva a Oviedo Picchotito, quien es sindicado de ordenar la muerte de los dirigentes sindicales Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte.

Carrasco también deberá exponer la forma en cómo el empresario ordenó a Segundo Ordinola Zapata, exadministrador judicial de Tumán, para cumplir la función de lugarteniente, con el fin de evitar toda acción opositora a sus intereses económicos, desde el año 2007 al 2015.

Cabe señalar que José Carlos Isla Montaño, abogado de Oviedo, declaró que la solicitud de prisión preventiva contra su patrocinado no prosperará porque no existen suficientes medios de prueba que lo vinculen con los delitos investigados. Además, aclaró que su defendido siempre colaboró con la justicia y no tiene intenciones de salir del país.