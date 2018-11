Juan Gabriel Vásquez: Los crímenes pasados pueden moldear una vida

Elmer Mamani

¿En realidad acuchillaron al emperador romano Julio César porque iba a convertirse en un tirano? ¿Qué razones causaron que el presidente de los Estados Unidos J.F Kennedy fuera acribillado? El complot es una constante histórica. Colombia tiene sus propias conspiraciones. Una es el magnicidio del político José Eliécer Gaitán en 1948. “Es nuestro Kennedy”, dijo Juan Gabriel Vásquez. También está el asesinato a hachazos en 1914 de Rafael Uribe, sobreviviente de tres guerras civiles y que inspiró a Gabriel García Márquez (Gabo) para el personaje Aureliano Buendía de su novela Cien años de soledad. Estos temas apasionan y obsesionan a Vásquez. Su literatura enfoca y escarba ese pasado. Lo hizo con Los informantes, sobre la presencia de nazis en Colombia, con El ruido de las cosas al caer sobre el narcoterrorismo y ahora con La forma de las ruinas, que toca los asesinatos de Gaitán y Uribe.

¿Rebuscas en el pasado porque estás inconforme con el presente?

No. Es una exploración de mis vínculos con esas historias que nos formaron a todos. Para mí el pasado no es una página cerrada que se estudia fríamente en un libro, para mí el pasado está vivo y me preocupa. La forma de las ruinas trata de explorar una pregunta: ¿cómo se hereda la violencia? ¿Cómo los crímenes pasados pueden llegar a moldear mi vida? El pasado es un territorio oscuro, difícil de entender y que a veces no llega con claridad.

En El ruido de las cosas... está explícito el miedo de vivir en Colombia por el narcoterrorismo, ¿en tus otras novelas el miedo cuánto está presente?

La novela es un intento de entender lo que me pasó a mí y a la gente de mi generación. Sobre todo en esos momentos críticos en que Bogotá se convirtió en el teatro de la guerra entre los carteles de la droga, en particular la de Medellín.

Presenciaste varios atentados y asesinatos...

Convivíamos todos con una violencia impredecible. Salíamos de nuestras casas por las mañanas sin la certeza de volver. Las bombas estallaban, marcaban la realidad bogotana. En enero de 1993, cuando cumplí 20, tres bombas estallaron, una de las cuales no me mató por cuestión de segundos. Cuando uno crece en medio de una realidad, que los peruanos la conocen muy bien, cambian tus emociones y yo quería explorar lo que nos sucede por dentro.

¿Y Juan Gabriel Vásquez puede estar tranquilo teniendo toda esa carga?

Es un peso. No puedo decir que soy optimista tras haber convivido con ese lado oscuro de la realidad colombiana, con su violencia, con su crueldad inhumana. Más bien estoy convencido del poder redentor de la gente que nos quiere. Eso puede rescatarnos y que necesariamente convive con la otra visión pesimista, pero que de esa materia estamos hechos.

¿Cómo se manifestó en tu vida real esa obsesión por los crímenes de Gaitán y Uribe?

Es difícil dividirse para dar atención a la familia y al oficio literario. Esa novela (La forma de las ruinas) trata de explicar esa obsesión cuando nos damos cuenta de que la historia de nuestro país nos ha mentido, que está llena de sombras y cómo puede trastocar, trastornar nuestras vidas íntimas, que es algo que a mí siempre me ha preocupado.

Uno de los personajes en tu novela dice que el mundo está lleno de conspiraciones. ¿Tú que crees?

En determinados episodios de la historia hubo alguien que impuso un relato que no es verdadero, sino distorsionado. La historia oficial miente con mucha frecuencia y la literatura es una de las mejores herramientas para explorar esas mentiras y llegar a otra forma de verdad.

Vásquez siempre recuerda la masacre en las Bananeras, 1928. “Es un episodio de la historia colombiana sobre el cual la historia trató de mentir repetidamente y sigue haciéndolo”, comenta. Hay un episodio en Cien años de soledad en que se dispara una cifra simbólica, 3 mil víctimas. El militar responsable escribió que solo hubo nueve heridos, un periódico tituló 100 muertos y años después un cable confidencial de la empresa señalaba mil. “Nunca podremos conocer la verdad histórica, pero tampoco debemos dejar que se olvide y que sea suprimida”.

¿En La forma de las ruinas buscas un poco esa verdad?

Sí. Las versiones oficiales sobre estos crímenes (Gaitán y Uribe) están lejos de ser la verdad completa. La novela surge de las deficiencias de la historia y trata de rellenar esos vacíos. Ahora no son verdades fácticas lo que se busca, ni revelar al culpable de los crímenes, sino de explorar ese terreno de las mentiras y de llegar a otra verdad distinta que es la emocional, la moral.

¿Pero sí hay algo de frustración de no encontrar respuestas?

Como ciudadano me frustra, como novelista no porque hay riqueza en la multiplicidad de la realidad. No leo novelas para llegar a algo definitivo, las leo para entender la complejidad del asunto, etc. Como ciudadano, saber por qué mataron a Gaitán nos ayudaría como país para pasar la página, a cerrar una herida que condujo a la violencia de los años 50 y que condujo a su vez al conflicto que hoy tratamos de terminar.

¿Tienes alguna relación con Perú en el terreno literario?

Tengo una vieja relación muy intensa. La figura de Vargas Llosa fue probablemente la más influyente para mí.

¿Y no Gabo?

No, porque lo que más me marcó de la figura de Vargas Llosa fue su manera de ser escritor, asumir el oficio con esta especie de disciplina total de concentración, esa pasión por la vocación. Pero también te puedo hablar de la presencia como lector de la poesía de César Vallejo, con los cuentos y diarios de Julio Ramón Ribeyro. Mis libros y yo mismo hemos establecido relaciones de amistad con la literatura peruana.

¿Y Gabo qué lugar ocupa?

Cien años de soledad es una de las razones por las que yo quise ser escritor. Dedicar mi vida a tratar de escribir un libro que produzca lo que a mí me produjo Gabo. Lo que pasa es que el lente que García Márquez inventó para explorar la realidad latinoamericana, eso que llamamos realismo mágico, a mí no me servía para nada, porque mis demonios eran completamente distintos y requerían otra caja de herramientas que podría encontrar en Vargas Llosa o Philip Roth y entonces fui a ellos para aprender. ❧

Buscamos la repuesta al talento terrible de los colombianos por la violencia

En un pasaje de la novela dices: “el crimen vive en los colombianos”. ¿Piensas así a tres años de que Colombia firmara un acuerdo de paz con las FARC?

La violencia nunca estuvo ausente entre colombianos y su realidad. Una gran novela del siglo XX colombiano se llama La vorágine y comienza diciendo: "Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia". Entonces, desde el principio estamos tratando de explicar el talento terrible que ha tenido la violencia colombiana para reinventarse, para encarnar en distintos actores la violencia política de los años 50 hasta la violencia narcoterrorista de los años 80 y 90. En nuestro presente estamos lidiando con varios ejércitos, una guerrilla recién desmovilizada pero con facciones que no lo han hecho y que siguen cometiendo actos terroristas.

“Los vivos somos crueles”, mencionas en tu libro. ¿A qué te refieres?

Tú puedes recorrer Bogotá a través de las placas que conmemoran asesinatos de Gaitán, de Uribe, hay una placa donde casi matan a Bolívar. Pero me pregunto, ¿por qué no hay placas que conmemoren los grandes atentados que cometió el cartel de Medellín que nos marcaron? ¿Por qué no hay una placa ahí donde murieron 25 personas asesinadas por Pablo Escobar? Los vivos podemos ser muy crueles con la memoria de cientos de los muertos abstractos, de las colectividades, ¿qué dice eso de nosotros?