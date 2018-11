Siete fallecidos tras caída a abismo de bus que trasportaba a deportistas de la Sub 14 [VIDEO]

Actualización

Informe previo

Un trágico accidente de tránsito se registró en la carretera Rodríguez de Mendoza-Chachapoyas (región Amazonas), a la altura del sector conocido como Rondón, hoy, en horas de la mañana. Producto del siniestro, hasta el momento se reportaron siete estudiantes fallecidos y 9 heridos, además, del tutor y una mujer de 40 años que también viajaba con los adolescentes.

Según fuentes extraoficiales, el bus de la empresa GH que transportaba a una delegación de deportistas de la Sub 14 cayó a un abismo de aproximadamente 90 metros de profundidad, lugar donde se ubica el botadero de basura del sector.

Agentes de la PNP y bomberos llegaron hasta el lugar de los hechos para atender la emergencia, logrando rescatar los cuerpos de los fallecidos y auxiliar a los heridos, quienes vienen siendo evacuados hasta el Hospital Regional Virgen de Fátima.

Se desconocen las causas del accidente, efectivos de la Policía se encuentran en pleno labor de rescate. Familiares protagonizaron duras escenas de dolor.

Entre los heridos figuran el tutor de la delegación Raúl Jiménez, Lisner Ledwuin Fernández López (14), Royner Fernández Bacalla (13), Rivaldo Franchesco López López (14), Mirian Consuelo Calampa Huamán (40), Egner Salazar calampa (14), Cristian Riva Julca (14), Tochon Caro Anderson (14), Leonardo Fabián Guevara Cruz (13), Matías López Meléndez (11), Brayan Aguilar Villegas (14)

Asimismo, se conoció que la delegación se trasladaba desde Rodríguez de Mendoza hacía la ciudad de Chachapoyas, para participar en la fecha final de la Copa Federativa. El campeonato fue suspendido tras lo sucedido. Seguiremos informando.