Sujetos habrían realizado tocamientos indebidos a una mujer en comisaría [VIDEO]

Madre de familia denunció haber sido víctima de tocamientos indebidos al interior de una comisaría del Callao. Según indicó, ella fue intervenida por un grupo de supuestos agentes de la PNP, quienes la acusaron de microcomercialización de drogas.

“Yo no me podía defender porque estaba esposada. Hicieron lo que les dio la gana con mi cuerpo”, indicó la agraviada para las cámaras de 24 horas.

Según el relato de la fémina, quién es madre de una pequeña de dos años, un grupo de hombres llegó hasta su vivienda cuando se estaba mudando. Sin identificarse, la subieron a una camioneta y la llevaron hasta el interior de la comisaría Alipio Ponce, ubicada en el Callao.

Una vez adentro, Luis Chero Suyón, quién sería un agente de la PNP, y Alex Giovani Sánchez Sánchez, habrían tocado indebidamente a la mujer, quién horas antes había sido detenida.

“El señor Chero me preguntó si yo daba de lactar, si tenía una hija. Yo le dije que sí tenía a mi hijita de dos años, él comenzó a meter la mano (…), me tocó los senos, me comenzó a besar a la fuerza. Yo le decía que me respete, que soy una señora, pero él igual seguía y seguía”, expresó.

Sin embargo, una vez consumado el acto, Wendy Miranda Lopez fue puesta en libertad pues no se le habría encontrado indicios que prueben el acto ilícito por el cual fue acusada y detenida.

Tras el hecho, la víctima llegó hasta los exteriores de la comisaría Alipio Ponce, ubicada en el Callao, dónde reconoció el automóvil donde fue retenida después de su intervención. “Esa es la camioneta azul donde me tenían a mí. Esa es donde me tuvieron dando vueltas y vueltas”, sentenció.

No obstante, el vehículo no contaba con ningún distintivo ni placa que pueda ser reconocida como pertenencia de la PNP. Cabe precisar que Alex Giovani Sánchez tendría antecedentes policiales por haber realizado tocamientos indebidos a una niña.