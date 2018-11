La Libertad: hombre intentó suicidarse lanzándose desde baipás de Mansiche

Terrible episodio. Un hombre decidió acabar con su vida lanzándose del baipás de Mansiche ubicado en la ciudad de Trujillo (departamento de La Libertad).

El hecho ocurrió la tarde del domingo y quedó registrado en un video que circula en redes sociales. En la grabación se escucha a los alarmados transeúntes gritar mensajes al suicida para persuadirlo y que reflexione sobre su incorrecto actuar.

“Bájate de ahí, bájate de ahí. Causa bájate, no, no, no (te tires)”, le exigían al sujeto que estaba sobre el muro del baipás sosteniéndose solo sobre un poste de energía, listo para lanzarse.

Los ciudadanos empezaron a pedir ayuda a efectivos que se encontraban patrullando la zona. Ellos realizaron una estratégica acción que permitió cercar el lugar y acercarse lentamente.

En cuestión de segundos, lo policías tomaron por la cintura al hombre y lograron reducirlo. Por ahora, se desconoce la identidad del joven a quien la vida le brinda una nueva oportunidad.