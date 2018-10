Piura: dueño de orquesta denunció ser víctima extorsión

El crimen continúa imparable en el norte del país. La Policía de la División de Investigación Criminal (Divincri) tomó conocimiento de un nuevo caso de extorsión en ciudad de Piura, luego de que un propietario de una orquesta de música sanjuanera denunciara que un grupo de sujetos –al parecer de Trujillo– le exige una suma de diez mil soles para no atentar él y su familia.

Se trata de Isaac Velásquez García de 28 años, quien denunció que desde hace tres días los facinerosos lo vienen hostigando continuamente para que ceda a sus ilícitos requerimientos. “Desde hace cinco meses he iniciado un proyecto propio de una agrupación musical, Floresta, y a raíz de eso me vienen extorsionando”, sostuvo el joven.

El próspero empresario expresó su malestar y su temor de ser víctima de algún ataque personal producto de su negativa de pagar los ‘cupos’. Explicó, además, que desde que se inició en el mundo de la música ha sido blanco de los extorsionadores. Sin dudas es un hecho que ronda lo extraño y que las autoridades deberán investigar.

“Un día recibí una llamada de un supuesto cliente, quien me preguntó cuánto cobraba por una presentación, a medida que se iba desarrollando la conversación, me dijo que era un trujillano que debía darle la suma de diez mil soles para que no atentara contra mi vida”, narró.