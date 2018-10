Piura: EPS GRAU anuncia restablecimiento del tránsito tras ejecutar obra en la avenida Juan Bosco

El Departamento de Obras y Supervisión de la EPS GRAU, explicó que a más tardar el jueves de la próxima semana se estará rehabilitando el tránsito entre las avenidas César Vallejo y Gulman, que forma parte de la obra de mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado en la avenida Juan Bosco, en el departamento de Piura.

Luis López Chambi, jefe del mencionado departamento, indicó que por el momento el Consorcio que ejecuta la obra mantiene tranqueras de concreto para restringir el tráfico vehicular, pues aún no culmina con la reposición de pavimento.

“Si bien se ha terminado con la colocación de la tubería de alcantarillado, ahora se está realizando el imprimado y se ha iniciado la pavimentación. Esperamos que el jueves de la próxima semana se restablezca el paso de los vehículos en esta zona”, afirmó.

Asimismo, anunció que también la próxima semana, se inicia el cambio del colector principal en dos tramos de dicha obra. Se instalarán 1,180 metros de tubería, de los cuales 730 metros estarán entre la avenida Manuel Seoane (a la altura del colegio Enrique López Albujar) y la avenida Marcavelica, y el resto se colocará entre la avenida Sullana y la Cámara de bombeo de desagüe Piura.

López Chambi, comentó que los trabajos no se han abandonado, lo que sucede es que, por un tema de proceso constructivo, la maquinaria no puede permanecer en la zona mientras no se cuente con la tubería que se está diseñando.

“Se están culminando los trámites de modificación de tubería para adecuarla a la variación del terreno. El objetivo es mejorar la calidad del proyecto y garantizar su vida útil”, resaltó Luis López.

Otros frentes de trabajo por iniciar

Por otro lado, el jefe zonal Piura (e) de la EPS GRAU, José Anastacio Flores, señaló que se está llevando el material para iniciar la pavimentación en el tramo de la cuadra 7 de la avenida Grau, frente al parque Infantil, en donde se realizó el cambio de 45 metros lineales del colector de desagüe de 8 pulgadas.

“Con este cronograma, los trabajos de pavimentación estarían comenzando este fin de semana”, sostuvo.

En el caso de avenida Los Cocos, de la urbanización Club Grau, el ingeniero Anastacio Flores, detalló que la reposición del pavimento empezaría la próxima semana, pues el mayor problema es el alto nivel de napa freática, para lo cual se están utilizando motobombas para evacuar el agua y trabajar adecuadamente.