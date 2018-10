Hacen plantón para evitar liberación de acusado de intento de secuestro

Vecinos y familiares de la menor de 11 años, que el jueves denunció haber sido víctima de un intento de secuestro por Ángelo Baldeon Taipe (22), realizaron una protesta en exteriores de la Comisaria de El Tambo con la finalidad de evitar que liberen al joven denunciado.

El hecho ocurrió ultimo jueves en horas de la mañana, cuando la menor de 11 años salió a comprar pan para el desayuno, al momento de regresar a su vivienda, sintió que alguien le cubrió la boca y la levantó con otra mano, arrastrándola unos metros. Una señorita de 16 años vio el hecho y alarmó a los vecinos de que acontecía en la urbanización La Florida.

El joven fue detenido por los vecinos y trasladado a la Comisaria del distrito de El Tambo, donde pasó más de 24 en el calabozo, hasta el término de las diligencias. Ángelo Baldeon es acusado por el presunto delito contra la libertad personal en la modalidad de secuestro, en el grado de tentativa.

“Mi hija llora constantemente y no desea ir a clases sola, no es posible que la fiscal quiera dejar libre a ese monstruo, todo porque no consumo el delito”, señaló Victoria Meza, madre de la menor.

En medio de lágrimas, Victoria Meza, terminó desmayándose al solicitar justicia para su hija, siendo trasladada por los policías y familiares al centro de salud más cercano