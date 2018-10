Chilca protesta por su alcalde: un sentenciado por colusión

Decenas de vecinos de Chilca, distrito de la provincia de Cañete, al sur de Lima, bloquearon ayer la Panamericana Sur para protestar contra la elección de Oswaldo Celestino Chauca Navarro, virtual nuevo alcalde de la jurisdicción, quien tiene entre sus antecedentes una condena por colusión.

De acuerdo con la versión de los manifestantes, las autoridades no fiscalizaron apropiadamente el padrón electoral, en el que figuran personas que no residen en el distrito y otras que fallecieron hace algunos años. Los ciudadanos aseguraron que no aceptarán los resultados y que pedirán nuevas votaciones para revertir esta situación.

Según consta en las resoluciones del Jurado Electoral Especial (JEE) de Cañete, el 28 de agosto de este año Chauca Navarro fue excluido de la contienda para elegir nuevas autoridades. En los mismos documentos se menciona que el candidato presentó una apelación, recurso que debió resolverse a tiempo en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Pese a ello, según el JEE de Cañete, la instancia superior no programó las audiencias en los plazos de ley, por lo que la apelación no llegó a ser tramitada como correspondía. En consecuencia, al no haberse agotado la vía admistrativa, el 5 de octubre el propio jurado especial restituyó a Chauca como candidato a la alcaldía de Chilca.

Según consta en su declaración jurada, en diciembre del 2013 la Sala Penal Transitoria condenó a Chauca Navarro por el delito contra la administración pública en la modalidad de colusión. Eso debería ser un impedimento para su postulación, pero eso no ha sucedido.

Otras denuncias

Durante la etapa del proceso electoral correspondiente al sufragio, el domingo 7 de octubre y la víspera, fueron intervenidas 35 personas que pretendieron suplantar a la misma cantidad de electores y también a otras 17 por realizar propaganda electoral en los centros de votación, así lo informó ayer el centro de monitoreo y alerta del Ministerio Público.

Un total de seis mil fiscales superiores, provinciales y adjuntos realizaron operativos del 3 al 7 de octubre con la finalidad de garantizar el cumplimiento estricto del reglamento electoral, con una cobertura en 34 distritos fiscales, 196 provincias y más de 1.800 distritos de todo el país.

Entre las ocurrencias registradas antes y después de las elecciones se encuentran cuatro ataques a vehículos, así como disturbios entre miembros de agrupaciones políticas e impedimento de que material electoral llegue al local de votación, por presuntos "votos golondrinos" en Áncash (3) y Loreto (1). Denuncias similares se planteó en el balneario de Punta Negra.

También se reportó una agresión en la región Huánuco a un candidato a la alcaldía por sujetos desconocidos, así como el enfrentamiento entre una patrulla de las Fuerzas Armadas y un remanente terrorista, que causó un herido en la zona del Vraem en Ayacucho.

En la región Arequipa se dio cuenta de la amenaza a un personal de la ONPE por un personero de un partido político. Además, en un local de Apurímac se registró la toma de local de votación y destrucción de material electoral por ciudadanos en desacuerdo con el resultado de la elección.

ONPE descarta fraude en Lurín con voto electrónico

- Que haya habido intento de fraude en Lurín, como se venía informando, descartó la ONPE, asegurando que las constancias impresas del voto al que se hace mención son material de desecho.

- En un comunicado, aclaró que ese material que emite cada ciudadano ya estaba contabilizado desde el momento en que el elector emite su voto electrónico, por lo que ya no tiene ningún valor.

- En el interior del país se registraron hechos vandálicos postelecciones. En Amazonas, vándalos quemaron el material electoral en los distritos de Arango e Imaza, en la provincia de Bagua, en protesta por el resultado de las elecciones 2018.

- También quemaron un automóvil que era utilizado para trasladar el material electoral y retuvieron a personal de la ODPE de Bagua.