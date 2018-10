Elecciones 2018: ¿Cuánto es la multa por no votar o incumplir como miembro de mesa?

Sigue las Elecciones 2018 EN VIVO desde la web de La República. Hoy se desarrollan las Elecciones Municipales y Regionales 2018 y es deber de todos los peruanos mayores de 18 años asistir a las mesas de sufragio para escoger a las nuevas autoridades que regirán en nuestras jurisdicciones para el período 2019 - 2022.

Recuerda que el voto en el Perú es obligatorio y para quienes no lo hagan, la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE) establece sanciones económicas que se deben de pagar en las próximas semanas. En esta nota revisaremos algunas de las preguntas más comunes que los ciudadanos se hacen.

¿Cuánto de debo de pagar de multa si es que no voto?

Esta es una duda muy recurrente entre los electores. Como ya mencionamos, la ONPE impone multas las cuales son clasificadas de acuerdo a escalas, tomando en cuenta el distrito donde vive el votante ausente.

- Distrito considerado No pobre: S/83

- Distrito considerado Pobre no extremo: S/41.50

- Distrito considerado Pobre extremo: S/20.75

¿Cuánto es la multa para miembros de mesa que no asisten a cumplir su deber?

Si es que fuiste escogido como miembro de mesa y no asistirás debido a cualquier motivo, recuerda que también estás sujeto a una multa uniforme, es decir, no hay consideraciones de escala. La sanción económica será de S/. 207.50 y además se le adicionará a la multa que se te impondrá por no votar.

¿Hay alguna manera de no pagar multa por no cumplir como miembro de mesa?

Como en toda situación, hay excepciones que también son contempladas por la ONPE y que serán recepcionadas solo en los siguientes casos:

-Ser mayor de 70 años.

-Grave impedimento físico o mental.

-Necesidad de viajar al extranjero.

-Ser funcionario y empleado de organismos que conforman el sistema electoral (JNE, ONPE y Reniec).

-Ser autoridad política y miembro de los concejos municipales.

-Integrar los comités directivos de los partidos políticos, agrupaciones independientes y alianzas inscritos en el JNE.

-Ser cónyuge y pariente en segundo grado de consanguinidad o afinidad de los candidatos que residen en el ámbito de la jurisdicción en donde votas.

Para demostrar que no cumpliste como miembro de mesa por los motivos expuestos, deberás presentar una dispensa o justificación, las cuales tienen un costo de S/21.60 y S/21.80, respectivamente. Los pagos de los mismos los puedes realizar en las oficinas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en Lima, las Oficinas Desconcertadas del JNE en provincias o en cualquier agencia del Banco de la Nación con el código 01465. No obstante, hay casos en los que no es necesario pagar y que la misma ONPE explica en su página web.

Una vez hecho el abono, debes dirigirte hacia la página del JNE, seleccionar las multas que necesitas dispensar o justificar, rellenar el formulario con información que se solicite y además consignar el motivo por el cual estás haciendo el trámite.

Desde ese momento deberás esperar algunos días hasta el JNE pueda darte una respuesta pues puede que también rechace tu solicitud o en todo caso pida que subsanes la formulación de tu pedido, por eso es importante que este atento a un correo electrónico.