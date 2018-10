Áncash: Familiares de desaparecidos en gobierno de Fujimori respaldan anulación de indulto

Los familiares de los pobladores que fueron asesinados y desaparecidos por el Grupo Colina en el distrito de Santa (región Áncash) consideraron que la Corte Suprema hizo justicia con la disposición de anular el indulto humanitario al ex presidente del Perú, Alberto Fujimori.

Los parientes de los victimados hace 26 años acudieron a la tumba de sus seres queridos llevándoles flores y rezar por su eterno descanso al haber encontrado justicia.

“Agradezco a Dios, porque este fallo del Poder Judicial marca un hito. Es que cuando hacemos mal las cosas todo termina de igual forma, hoy las familias de las victimas sentimos que por fin se hizo justicia. Sé que los hijos de Fujimori deben estar sufriendo, porque somos seres humanos, pero recordar que muchas veces nos tildaron de terroristas y de muchas cosas y eso nos hizo mucho daño”, sostuvo Maribel Barrientos Velásquez, hermana de Roberto y Carlos, dos desaparecidos durante esta masacre.

Refirió que la anulación de la falsa “gracia presidencial” que sirva de ejemplo para que nunca más se atropelle o se viole la ley.

“Si se tiene que dar un indulto que se dé, pero como corresponde, el camino que llevó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski para otorgar el indulto no fue el correcto. No vengan a culparnos, nosotros no somos responsables de la artimaña gestada por la bancada naranja”, puntualizó.

Maribel Barrientos dijo no ser Dios para conocer si las lágrimas derramadas de la lidereza de Fuerza Popular, Keiko Fujimori son sinceras.

“Suponiendo que las lágrimas de Keiko sean sinceras tiene que entender que hay miles de peruanos que siguen llorando, porque no encuentran los huesos de sus padres, hermanos y demás familiares”, sentenció.

Agregaron que con su reclamo no buscan venganza, sino justicia e igualdad para todos los que sufrieron en carne viva un gobierno dictador.