Pareja de pingüinos gay secuestra a cría y sus padres luchan por recuperarlo [VIDEO]

El mundo animal nunca nos dejará de sorprender con sus curiosos y hasta anecdóticos casos en los que los protagonistas se ven envueltos en comportamientos que llaman la atención de quienes logran ver las escenas, como esta compartida en Facebook donde un grupo de pingüinos se disputan la tenencia de una indefensa cría.

De acuerdo a la publicación de la ciudadora animal Sandie Hedegard todo habría ocurrido el pasado 24 de setiembre en un zoológico de la ciudad de Odense, en Dinamarca cuando una pareja de pingüinos se encontraba junto a su cría, la cual cayó en un descuido del padre.

"Creo que la hembra había salido a bañarse, así que era el turno del macho de cuidar a la cría", contó la ciudadora a la cadena de televisión danesa DR.

Fue entonces que al ver al polluelo desprotegido una pareja de pingüinos gay, de acuerdo al testimonio de Hedegard, decidió cuidar y adoptar al pequeño aparentemente abandonado.

La animalista indicó que si bien la madre pingüino buscaba a su cría, ella vio al macho sin preocupación alguna. "Yo esperaba que los padres llegaran y exigieran que devolvieran a su hijo. Pero el macho deambulaba como si no tuviera un hijo, aunque la hembra sí parecía buscarlo un poco", agregó la especialista.

Sin embargo, horas después los padres dieron con el paradero de la cría y al verlos empezaron a graznar, además de intentar jalar a la cría. Entonces, como la pelea se tornó cada vez más agresiva, la trabajadora tuvo que intervenir para que se llegue a mayores, todo fue registrado en un video de Facebook.

Finalmente el pingüinito fue entregado a sus padres, notándose la congoja de la otra pareja gay que la cuido temporalmente. No obstante, no todo fue tristeza para ellos pues la ciudadora les entregó el huevo de una madre pingüino que no puede empollarlo.