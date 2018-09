Villa El Salvador: defendió a su familia de robo y fue baleado [VIDEO]

Un joven que se desempeña como diseñador gráfico terminó baleado en el estómago tras defender a su familia cuando dos delincuentes ingresaron a robar a su restaurante, en Villa El Salvador.

La madre de la víctima reveló que los delincuentes ingresaron al local y comenzaron a buscar la caja donde se guarda el dinero. Al no encontrarla, se quisieron meter a la cocina, pero el joven lo impidió y fue disparado.

"Tiraron la máquina y todo lo que estaba ahí, y salieron gritando dónde está la caja. Entonces mi hijo le dijo ‘caja no hay’, se quisieron meter a la cocina y yo me negué. Mi hijo lo ve, le dice no te metas con mi hijo (su nieto), y el otro dijo ya perdiste y le dispararon”, contó la madre de la víctima.

La tragedia ocurrió cuando los delincuentes se retiraban del lugar. Tras disparar, huyeron del restaurante con rumbo desconocido.

El joven diseñador gráfico fue trasladado a un hospital cercano, donde fue operado de emergencia.

En tanto, la Policía ya se encuentra tras los pasos de los maleantes, quienes fueron captados gracias a las cámaras de seguridad del local cuando llevaron cabo su accionar.