Empresa que es parte del SIT no paga reparación civil

Los familiares de tres personas que murieron atropelladas por un bus de la empresa Oriol S.A en 2013 piden que se les pague la reparación civil que ordenó el Poder Judicial a su favor. Denuncian que para evadir este pago, Oriol habría cambiado de razón civil a Megabus AQP S.A.C, la que en modalidad de consorcio obtuvo la licitación de la ruta hacia el distrito de Hunter del Sistema Integrado de Transportes (SIT).

Fulgencio Ruiz, familiar de una pareja de esposos que murió atropellada, contó que la Corte Superior de Justicia de Arequipa falló en favor de las dos familias que perdieron a sus parientes. Para el hijo de los fallecidos y sobrino de Ruiz se le asignó una reparación civil de S/ 100 mil, mientras que para los otros deudos S/ 30 mil.

El fallo en segunda instancia se dio en 2014 y desde esa fecha la empresa Oriol, representada por Abdón Pacheco Beltrán, no ha hecho los depósitos. "Sabemos que tienen suficiente dinero, pero no se dignan a pagarnos. Yo necesito ese dinero para dar educación a mi sobrino, que quedó huérfano", dijo Ruiz indignado. Además pide que se sancione a Oriol, que ahora es MegaBus, para que no siga circulando.

La República trató de contactar con Lizardo Calderón, jefe de proyecto del SIT, César Durand, presidente del comité especial del SIT, Fredy Cahui, gerente municipal, y hasta con el subgerente de Transporte Urbano, Dángelo Zúñiga, pero ninguno respondió.

El regidor Willy Jano, de la Comisión de Transportes, dijo que tomará cartas en el asunto. Manifestó que la empresa debería ser sancionada.