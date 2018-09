Las medias verdades de Marcos Hinojosa

Arequipa. Marcos Hinojosa, hombre de confianza de Zegarra, ha vertido muchas versiones para tratar de contradecir audios y documentos sobre sus vínculos con prostíbulos. Las pruebas revelan cobros de cupos para dejarlos funcionar.

1.

"La carta que denuncia cobro de cupos es falsa"

Hay una misiva dirigida al alcalde Zegarra firmada por Abdón Rodrigo, quien acusa a Hinojosa de los cobros. El exfuncionario dice que el documento no consigna el DNI del denunciante y nunca ingresó al municipio. Están los sellos de recepción. Además La República ubicó al denunciante y este ratificó sus denuncias contra Hinojosa.

2.

"No tengo nada que ver con los dueños de prostíbulos"

Amparo Tapia "Tía Pocha" incluyó a Marcos Hinojosa como testigo en el caso que se le sigue por el supuesto enriquecimiento ilícito a través de la prostitución. También existe un vídeo en el que la Tía Pocha indica que "está corriendo buen dinero para Hinojosa", por el tema de los prostíbulos.

3.

"Laurel no es mi abogado y la república no me ha buscado"

Jorge Laurel fue jefe del área legal de la Gerencia de Seguridad Ciudadana en la gestión de Hinojosa. Laurel confesó que era defensa del exfuncionario. En abril también estuvieron juntos para librar a Hinojosa de otra acusación de peculado. Laurel también ha sido acusado de defender a dueños de estos locales.

4.

"Gracias a Hinojosa, la av. jesús se limpió de prostíbulos"

Entre 2015 y 2016, la Gerencia de Seguridad Ciudadana realizó 663 operativos. Sin embargo, solo lograron cerrar dos centros nocturnos. En 2017 y 2018 los operativos se hicieron en condición de "preventivos". Es decir, solo se hicieron para meter miedo a los empresarios y no tuvieron ningún efecto de cierre. ❧