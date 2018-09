Sedapal anuncia corte de agua para el lunes 10 de setiembre

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), anunció un nuevo corte de agua en el distrito de Villa María del Triunfo para el próximo 10 de setiembre.

Esto se da debido a los trabajos de limpieza y desinfección de los reservorios y cisternas, por lo que el corte se efectuará desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche del mismo día.

Las zonas comprendidas del distrito de Villa María del Triunfo será el pueblo joven José Gálvez y los asentamientos humanos Ampliación San Pedro, Comité Vecinal Virgen del Carmen Mz 168G, Comedor San Miguel Mz. 134E, Villa Poeta Parcela B II Mz. 161 y Santa Teresita 161 F Parcela B.

En lo que va del mes, ya van dos veces que el distrito de Villa María del Triunfo ha sufrido del corte del agua. Actividad que ha venido generando malestar en los ciudadanos del distrito.

El mismo panorama lo vienen pasando los usuarios del distrito de Carabayllo. Alrededor 2000 mil familias de los condominios de Villa Club denunciaron a Sedapal pues solo contarían con el servicio de agua potable por horas.

“Hace un más de un mes que recibimos agua solo por horas y esto no es justo. No podemos vivir así. Ellos ya tienen varias denuncias, pero no nos hacen caso porque para ellos, una empresa tan grande, no significa nada y no es así, seguimos pagando muchísimo dinero y no contamos con algo básico para vivir”, indicó una de las afectadas.

Siguiendo la misma línea, mostró su preocupación por los problemas de salud que traen los diversos cortes de agua.

“Hay niños, enfermos, la falta de agua trae la suciedad enfermedades del estómago, entre otros. Nuestros créditos hipotecarios son a 20 años, y es injusto pagar por algo incompleto, pagar su engaño”, indicó

Al respecto, Sedapal se pronunció, pero para deslindar toda culpabilidad sobre la escasez de agua potable en la zona de la Asociación de Vivienda Autogestionaria San Benito, distrito de Carabayllo, lugar donde se encuentra ubicado el Condominio Villa Club II, III, IV y V etapa.

Sin embargo, precisó que el problema se podría encontrar en el sistema de abastecimiento, por lo que precisó realizar las evaluaciones respectivas en la zona a fin de detectar el problema.