Alcalde Edwin Martínez llegó a Arequipa luego de ser detenido en Lima

Tras pasar un bochornoso incidente frente al Palacio de Gobierno en Lima, el alcalde del distrito de Mariano Melgar, Edwin Martínez llegó esta mañana a Arequipa y fue recibido, entre arengas, por un grupo de pobladores de su distrito.

Martínez fue detenido por la Policía el pasado miércoles en Lima, cuando intentaba acercarse al Palacio de Gobierno, según él, para pedir presupuesto para sus obras. Todo quedó registrado en un vídeo donde se ve como los policías lo reducen mientras el grita exigiendo dinero para su distrito.

A su llegada a Arequipa, Martínez contó que había viajado a Lima para reunirse con Luis Felipe Gil Solis, director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, para pedir presupuesto. "Cuando llegué me dijeron que el director tenía una reunión así que decidí salir a la plaza a dar una vuelta, no sabía que estaba prohibido acercarse a un metro del Palacio, apenas me acerqué me redujeron los policías", narró Martínez.

El burgoamestre señaló que su intención en ese momento no era encadenarse en las rejas de Palacio de Gobierno. "Yo primero quería conversar y si al final no me hacían caso recién me iba a encadenar", añadió. Martínez calificó lo sucedido como un abuso de autoridad. Se quejó de haber permanecido detenido cerca de 3 horas.

LOGRÓ PRESUPUESTO

Los vecinos del pueblo joven Jerusalén, fueron quienes lo recibieron esta mañana en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón Farfán. Con carteles en mano y arengas apoyaron el acto de su alcalde. "Yo fui a pedir presupuesto para ellos, al final logré que nos dieran 14 millones de soles", dijo Martínez.

Con ese dinero -sostuvo- se piensa construir nueva infraestructura para el colegio Andres Avelino Cáceres y asfaltar calles de este pueblo joven.

De otro lado, Martínez anunció que desde este viernes inicia su licencia para poder participar de las elecciones 2018. Postula a la alcaldía provincial de Arequipa por el partido Acción Popular.