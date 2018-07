Joven española estuvo 514 días a merced de una secta en Perú

Patricia Aguilar Poveda tenía 18 años cuando desapareció misteriosamente.

Fue el 7 de enero del 2017 en la ciudad de Elche, provincia de Alicante, España.

Sin levantar sospechas, le dijo a su padre que se iba a un cumpleaños. Desde esa noche su familia no volvió a verla.

La policía española estuvo pendiente del caso, pero las pistas no las llevaron a nada. “Al día siguiente que se fue nos dimos cuenta de que faltaba dinero en casa. Registramos todas sus cosas y empezamos a hallar pruebas que nos llevaron a la conclusión de que había una secta detrás de su desaparición”, contó su padre Alberto Aguilar a La República.

Ahora, después de 514 días, se develó el misterio.

Patricia apareció con vida.

Pero, ¿cómo fue el hallazgo? Hace 10 días agentes de la División de Investigación de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección Contra la Trata de Personas supieron que la joven se ubicaba en el centro poblado de Celendín Alto, distrito de Pangoa, provincia de Satipo, (Junín), una zona de emergencia del Vraem.

Los agentes llegaron al lugar junto al psicólogo Julio Poma Cruz y la trabajadora social Isabel Montes, del Centro de Emergencia Mujer (CEM).

Buscaron a Máximo Raúl Malpartida Torres (51) y este les confirmó que cinco menores estaban en el fundo San Cristóbal, de su propiedad.

En efecto, los menores A.C.N.M.G. (8), S.A.N.M.G. (4), A.N.G.M.G. (3) y N.A.L.M.G. (9), hijos de Paola Juana Vega Passaro (42) y Maryori Brigete García Valverde (29), se encontraban al cuidado de Patricia.

Ella tenía, además, a su hijo de un mes de nacido.

Todos los niños son hijos de Félix Steven Manrique Gómez, quien se denominaba ‘príncipe Gurdjeff’, líder de una secta llamada Gnosis. Este sujeto ofrecía a mujeres jóvenes cambiar su vida a cambio de mantener relaciones sexuales con él. Decía que su misión era repoblar la Tierra.

Según las autoridades, algunas mujeres lo denunciaron por falta de manutención de sus hijos, por violencia familiar y por abusos sexuales.

A Manrique Gómez, la Policía Nacional lo encontró en una vivienda de Pangoa junto a Paola Vega y Maryori García.

En la precaria choza, donde vivía Patricia, los agentes de la Dirincri –que viajaron desde Lima– encontraron recipientes con rosarios y efigies de metal, también fotos de la ciudadana española. Ella habría sido captada por Manrique a través de internet cuando todavía tenía 16 años.

“Este individuo tenía una cuenta de Facebook que usaba para contactarse con mujeres jóvenes vulnerables”, explicó el coronel José Antonio Capa.

Al cierre de la nota, se conoció que la Fiscalía Especializada en delitos de Trata De Personas de Lima solicitó la detención judicial en flagrancia contra Félix Steven Manrique Gómez.

Dispuso también que las víctimas y sus menores hijos sean incorporadas al Programa de Atención a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, para que reciban atención integral.

Muerte de tío la afectó

“Si lo tuviera al frente, no dudaría en gritarle criminal y le pediría que me devuelva mi vida, que me devuelva a mi hija”, indicó Alberto Aguilar.

Dijo que su hija pasaba por un “momento de vulnerabilidad” tras el fallecimiento de un tío. Ella volcaba sus inquietudes en libros esotéricos y religiosos. Parecía que buscaba respuestas a la muerte de su tío José Manuel, ocurrida en el 2015. “Era como un hermano mayor para ella, quien le llevaba de compras, al cine y a pasear por Elche. Murió de una pancreatitis”, explicó.

Secta dice que lo sacó

“Hemos conversado con personas que han salido de esa secta y han confirmado que lo que quiere Manrique es poder, dinero y abuso sexual”, sostuvo el padre. Se supo, sin embargo, que Gnosis Perú rechazó “cualquier tipo de vinculación”.

A la agencia EFE, el vocero del grupo Gnosis Perú, Elvis Huacho, dijo que Manrique fue un participante de la institución en el 2012, pero que “nunca fue líder ni representante, solo un participante inicial que estuvo cuatro meses”, tiempo en el que decidieron separarlo por sus “actitudes extrañas”.

Alberto y su esposa Rosa María solo buscan justicia.