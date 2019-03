Chorrillos: joven no identificado muere ahogado en el Salto del Fraile [VIDEO]

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano dio a conocer en un video en el que se logra observar cuando un joven se lanzaba al mar de la playa La Herradura, en el acantilado conocido con El Salto del Fraile.

El hombre se encontraba grabando su caminata matutina por la zona de Chorrillos, cuando se topó con tres jóvenes que querían lazarse por el acantilado. El testigo intentó sosegar el impulso de los desconocidos, sin embargo, uno de ellos hizo caso omiso sin pensar en el fatídico final que tendría.

“Tienes que coger la soga. Nada hasta la soga. El mar está creciendo y se te va a llevar. El muchacho se ha aventado. Se va a ahogar. Guarda que acá te jala”, se logra escuchar en el video.

Al ver que el joven no lograba salir, las personas que se encontraban en el lugar empezaron a entrar en pánico y a gritarle que se dejara llevar por el mar, ya que si nadaba contra la corriente sería peor. Ante la necedad de la ahora víctima, los testigos decidieron pedir ayuda para poder rescartarlo.

Tal como consta en la página de Emergencia de los Bomberos del Perú, a las 8:09 de la mañana del día de hoy 8 de marzo se realizó un rescate en el acantilado de la playa La Herradura.

“Cuando nosotros llegamos, esta persona ya tenía fuera del agua entre 1 hora y hora y cuarto. Las personas que estaban en el lugar se encontraban tratando de reanimar al joven, pero ya era en vano, él ya no tenía signos vitales. Nosotros hemos esperado a las ambulancias. Es una persona que no era del lugar porque los que bajaron a ver al cuerpo no los reconocieron. Además, tenía aliento a alcohol”, manifestó Santiago Castro, jefe del cuerpo de bomberos de Lima Sur.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).