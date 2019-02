YoDenuncio: poste a punto de caer representa riesgo para peatones

Por intermedio del WhatsApp de La República, un ciudadano identificado como José Chero reportó que en el distrito de Huaura un poste se encuentra punto de caer y representa un gran problema para los peatones.

Según las declaraciones del denunciante, la infraestructura está ubicada en la urbanización El Milagro, calle 21 de octubre número 231, en el distrito antes mencionado.

Tal como se observa en la fotografía, la infraestructura tiene la base parcialmente destruida por lo que se puede ver los fierros que son la columna. Por este motivo, los ciudadanos temen que el poste caiga en cualquier momento sobre la vivienda o sobre la vía y que a ambos lados pueda dejar heridos.

“Estaba intentando llamar por teléfono a Telefónica y cuando fui a la oficina en Huacho, me dijeron que era responsabilidad de Movistar, me dijeron que llene una solicitud y que lleve pruebas, croquis, copia de mi DNI, para que puedan ver el poste primero, me pareció una burla de parte de esa empresa”, escribió el usuario a nuestra plataforma de denuncia.

Los ciudadanos y residentes piden a la empresa responsable que se acerque al lugar y pueda retirar o reemplazar el poste dado que este se ha convertido en un riesgo para los transeúntes.

(Textos y fotos enviados mediante el WhatsApp de La República 941 000 000).